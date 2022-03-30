Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена

Экс-лидер США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина предать гласности сведения о сомнительных связях Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого Дома Джо Байдена.

В частности, Трампа интересуют отношения Хантера Байдена с вдовой бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова.

"Она дала ему 3,5 млн долларов, так что теперь я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен опубликовать это. Как получилось, что мэр Москвы со своей женой передали семье Байдена 3,5 млн долларов? Я думаю, что Путин сейчас, наверное, был бы готов дать такой ответ. Я уверен, что он знает", — цитирует слова Трампа портал Just the News.

Также бывший американский лидер объявил о своём желании узнать больше о связи Хантера Байдена и Николая Злочевского, экс-министром экологии Украины, владельца энергокомпании Burisma Holdings — в которую, как оказалось, входил также и сын Байдена в качестве одного из членов правления.

Ранее появились доказательства причастности Хантера Байдена к деятельности секретных биолабораторий на Украине.