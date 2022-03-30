Экс-лидер США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина предать гласности сведения о сомнительных связях Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого Дома Джо Байдена.
В частности, Трампа интересуют отношения Хантера Байдена с вдовой бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова.
"Она дала ему 3,5 млн долларов, так что теперь я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен опубликовать это. Как получилось, что мэр Москвы со своей женой передали семье Байдена 3,5 млн долларов? Я думаю, что Путин сейчас, наверное, был бы готов дать такой ответ. Я уверен, что он знает", — цитирует слова Трампа портал Just the News.
Также бывший американский лидер объявил о своём желании узнать больше о связи Хантера Байдена и Николая Злочевского, экс-министром экологии Украины, владельца энергокомпании Burisma Holdings — в которую, как оказалось, входил также и сын Байдена в качестве одного из членов правления.
Ранее появились доказательства причастности Хантера Байдена к деятельности секретных биолабораторий на Украине.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.