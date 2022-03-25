РФ потребует объяснить участие сына Байдена в работе биолабораторий на Украине

Российские власти потребуют от Соединённых Штатов объяснению по поводу участия сына американского президента в работе биолабораторий на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем требовать объяснений. Да и не только мы. Вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений, потребовал сделать эту программу и ситуацию прозрачной для мира. Конечно, это будет интересовать многих", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, в настоящее время в Минобороны РФ анализируют имеющуюся информацию по биолабораториям и программам, которые в них реализовывались.

Представитель Кремля заявил, что в настоящее время США пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от скандала с биолабораториями, заявляя об угрозе применения РФ химического оружия. По мнению Пескова, у такой стратегии американцев мало шансов на успех.

"Вряд ли удастся это сделать. В мире очень многих волнует, чем занимались американцы", — отметил он.

Ранее начальник войск РХБ ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Хантера Байдена, являющегося сыном действующего американского президента, финансировал деятельность биолабораторий на Украине.