Вашингтон в панике: эксперт о разрыве дипотношений России с США

Вашингтон оскорбительными высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина показывает, что находится в панике и уже, возможно, не контролирует ситуацию, считает эксперт Борис Межуев.

Что поставило отношения России и США на грань разрыва

Отношения РФ и США стоят на грани разрыва. Об этом заявил на брифинге для журналистов во вторник замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, в настоящее время перспектива развития отношений между странами зависит от того, какую линию выберет Вашингтон.

В понедельник МИД РФ вызвал посла США Джона Салливана, чтобы официально выразить протест против высказываний президента Джо Байдена на прошлой неделе о том, что президент России Владимир Путин является "военным преступником".

Салливану сказали в МИД, что это поставило "российско-американские отношения на грань разрыва" и предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор.

К мнению Байдена в отношении главы РФ присоединились высшие должностные лица его администрации. Сенат США во вторник принял резолюцию в поддержку "расследования военных преступлений" в отношении Владимира Путина за его "вторжение" на Украину.

США проводят юридическую оценку действий президента РФ

Отвечая на вопрос о ходе "расследования", пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что существует процесс юридической проверки, прежде чем квалифицировать какое-либо действие как военное преступление.

"Это непрерывный процесс, которым мы занимаемся в данный момент времени. Он продолжается. Очевидно, что если Россия намеренно целится в мирных жителей, это будет военным преступлением. Но нам нужно пройти юридическую оценку и проверку, чтобы сделать официальное заключение", — отметила Псаки.

Последствия разрыва дипотношений с США

Как сказал Pravda. Ru доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова Борис Межуев, американский президент упражняется в оскорблениях — таково его состояние. По словам, эксперта, разрыв дипломатических отношений — это крайняя мера, возможная только "в самых крайних условиях".

Политолог считает, что на практике это будет означать отзыв послов и прекращение выдачи виз, в том числе по дипломатическим каналам. Далее, по его словам, последует резкое осложнение любых возможностей коммуникации, в том числе транспортной и стратегической, "будет сложно передать какую-либо информацию".

"Видно, что ситуация находится на грани сползания в конфронтацию, которая сегодня достигла максимума возможного, несмотря на то, что в период "холодной войны" происходили более неприятные инциденты, тем не менее, разрыва дипломатических отношений не было никогда с 1933 года", — отметил Борис Межуев.

До определенного времени эксперту казалось, что в США есть представители политического реализма в руководстве, которые понимают, что дело не нужно доводить до конфронтации. Но её размеры расширяются и "идёт конфронтация не только с Россией, но и с Китаем".

США хотят контролировать ситуацию, но уже не могут

По словам Бориса Межуева, возможно, США ставят перед собой задачу максимально испортить отношения, "с кем можно испортить, для консолидации внутреннего коллективного Запада".

"Боюсь, что за этим стоит паника. Потому что, конечно, Запад никогда и Америка со времен Карибского кризиса не сталкивались с чем-то подобным. Есть ощущение экзистенциальной угрозы, которая перед ними стоит, и страха, что ещё немного, и они могут оказаться в ситуации абсолютно неуправляемой. Возможно, именно для этого они предпринимают панические шаги, в том числе для того, чтобы продемонстрировать, что они что-то контролируют", — отметил Борис Межуев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации" и "денацификации" Украины. По словам президента, для России были созданы такие риски в области безопасности, что другая реакция была невозможна.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН констатировал, что корень текущего кризиса кроется в действиях Киева, который много лет саботировал свои прямые обязательства по Минским соглашениям. Дипломат добавил, что на Западе использовали Донбасс в качестве разменной монеты, а затем не услышали объяснений России по поводу решения признать суверенитет ДНР и ЛНР.

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