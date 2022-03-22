От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам

Реакция Японии на отказ России обсуждать впредь мирный договор довольно воинственна, но японцы получили по заслугам.

Россия прекратила диалог с Японией

Москва в понедельник, 21 марта, решила не продолжать переговоры по мирному договору с Японией как "с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на южные Курильские острова и о "максимально облегчённых" посещений бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания.

Также Москва прекратила диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

А нас за что?

Представители политических партий Японии реагируют во вторник, 22 марта, с позиции: "А нас за что?"

Так, председатель парламентской партии "Комэйто" Нацуо Ямагути заявил, что "не может понять реакцию российской стороны".

"Япония должна опровергнуть позицию России и настаивать на продолжении усилий по разрешению двусторонних проблем", — сказал политик.

По его словам, по вопросу "северных территорий" (Южные Курилы) были достигнуты договорённости, их надо выполнять, и "это важный вопрос, который должен быть решён общими усилиями".

Ямагути подчеркнул, что санкции японского правительства против России после "вторжения России на Украину" наложены "в сотрудничестве с международным сообществом для борьбы с нарушениями Россией международного права".

Япония угрожает России

Представитель парламентской фракции Демократической партии для народа Юичиро Тамаки призвал перезагрузить дипломатию с РФ.

"Не думаю, что мы можем договориться о территориальном возврате с администрацией (Владимира) Путина, которая вторгается в другие страны. Мы должны однажды перезагрузить дипломатию с Россией, которая была при администрации Синдзо Абэ", — сказал он.

Политик указал в этом контексте, что "необходимо также усилить оборону севера", имея в виду "возможность усиления российской стороной военных провокаций" из-за прекращения переговоров между Россией и Японией.

Точку зрения правительства высказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы. Мы решительно протестуем", — цитируют сказанное премьером на заседании верхней палаты парламента местные СМИ.

Япония культивирует ненависть к русским

Однако Япония неслучайно включена в список недружественных стран России и к ней применены соответствующие меры. Токио последовательно подключается ко всем антироссийским санкциям, кроме того, в стране культивируется ненависть к русским с тех пор, как РФ начала спецоперацию на Украине.

Если в поиске японского Twitter набрать "русские", то выпадает:

"Выгоните русских из Японии!";

"Избавьтесь от русских в Японии. Русские — жестокий народ, так что не имейте с ними дела".

То же самое относится и к тегу "северные территории", которые "нужно вернуть силой и изгнать оттуда русских":

"Все русские должны быть высланы из Японии. В противном случае Путин нападёт на нас во имя защиты россиян";

"Украинцы, боритесь! И избавляйтесь от русских!"

Ситуация аналогична и в других социальных сетях.

Вопрос о принадлежности Южных Курил закрыт

Недовольной Японии ответил вице-председатель Совета национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Исторически (решение) оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, надо не рефлексировать, а заниматься развитием Курил.

Россия была готова обсуждать мирный договор с Японией на основе Cоветско-японской декларации 1956 года, которая прекратила состояние войны между СССР и Японией.

Президент РФ Владимир Путин пояснил, что в статье девятой говорится о передаче (островов Шикотан и Хабомаи), но не написано, под какой суверенитет, не написано, на каких условиях.

"Там очень много вопросов. Даже в рамках декларации 56-го года ещё нужно много и много работать", — пояснил российский лидер.

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