Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского

Правящая коалиция ФРГ в бундестаге после выступления президента Владимира Зеленского отказалась проводить дебаты по теме Украины.

Шольц ограничился аплодисментами Зеленскому

Главным лейтмотивом выступления Зеленского была критика федерального правительства Германии за то, то оно не поддерживало Украину, оправдываясь интересами экономики, и возводило "стену" между Германией и Украиной. Ближе к концу выступления Зеленский обратился к канцлеру Германии:

"Снесите эту стену, поддержите нас".

Как и все остальные, канцлер Олаф Шольц на этом месте встал и зааплоди́ровал.

Однако правящая коалиция (СДПГ, "Зеленых" и СвДП) отказалась проводить дебаты по теме выступления, которые предложил лидер оппозиционной парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Он заявил, что через три недели после первого заявления о войне на Украине немцы хотели узнать у Шольца — "на каком этапе мы находимся, правильно ли мы поступили, есть ли какие-нибудь решения?"

"Если не сейчас, то когда? Германия имеет право знать, как Шольц отреагирует на выступление Зеленского", — сказал Мерц.

Германия так и не узнала, что думает Шольц об Украине

Тем не менее, Германии не позволили это сделать. Большинством голосов правящая коалиция решила перейти к рутинной повестке.

Двоих депутатов поздравили с днем ​​рождения и начали говорить об обязательной вакцинации.

Возражения коалиции были такими: в среду ХДС/ХСС утвердил сегодняшнюю повестку дня, чего же теперь возмущаться и проталкивать неутверждённые вопросы. Логично.

Украина, как несостоявшееся государство, не интересует Германию

Ситуация говорит о том, что оппозиция готова использовать украинскую ситуацию для набора политических очков. А правительство занято "реалполитик " — надо потянуть время и возвращаться к интересам экономики, которая без российского газа станет неконкурентноспособной.

Пока неизвестно как исправлять ситуацию, потому что Украина — это несостоявшееся государство, а с Россией Шольц поссорился.

Между тем, скоро бумерангом прилетит миграционная проблема. Надо будет либо закрывать границу с Польшей, чтобы не принимать больше беженцев с Украины, либо их содержать и интегрировать, что, имея в виду их национализм, сделать будет не просто.

А пока Германия назвала отправку любых военных НАТО на Украину с любой целью "красной чертой" и отвергла предложение Польши о "миротворческой миссии", заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт. Не прошло в Берлине и предложение Зеленского о приёме Украины в ЕС по ускоренной процедуре.

Также Германия покупает российский газ и финансирует Москву твердой валютой в её операции на Украине.

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