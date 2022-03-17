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Автор Любовь Степушова

Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского

Мир » Европа » Евросоюз

Правящая коалиция ФРГ в бундестаге после выступления президента Владимира Зеленского отказалась проводить дебаты по теме Украины.

Германия объята стыдом: бундестаг проигнорировал выступление Зеленского

Шольц ограничился аплодисментами Зеленскому

Главным лейтмотивом выступления Зеленского была критика федерального правительства Германии за то, то оно не поддерживало Украину, оправдываясь интересами экономики, и возводило "стену" между Германией и Украиной. Ближе к концу выступления Зеленский обратился к канцлеру Германии:

"Снесите эту стену, поддержите нас".

Как и все остальные, канцлер Олаф Шольц на этом месте встал и зааплоди́ровал.

Однако правящая коалиция (СДПГ, "Зеленых" и СвДП) отказалась проводить дебаты по теме выступления, которые предложил лидер оппозиционной парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Он заявил, что через три недели после первого заявления о войне на Украине немцы хотели узнать у Шольца — "на каком этапе мы находимся, правильно ли мы поступили, есть ли какие-нибудь решения?"

"Если не сейчас, то когда? Германия имеет право знать, как Шольц отреагирует на выступление Зеленского", — сказал Мерц.

Германия так и не узнала, что думает Шольц об Украине

Тем не менее, Германии не позволили это сделать. Большинством голосов правящая коалиция решила перейти к рутинной повестке.

Двоих депутатов поздравили с днем ​​рождения и начали говорить об обязательной вакцинации.

Возражения коалиции были такими: в среду ХДС/ХСС утвердил сегодняшнюю повестку дня, чего же теперь возмущаться и проталкивать неутверждённые вопросы. Логично.

Украина, как несостоявшееся государство, не интересует Германию

Ситуация говорит о том, что оппозиция готова использовать украинскую ситуацию для набора политических очков. А правительство занято "реалполитик " — надо потянуть время и возвращаться к интересам экономики, которая без российского газа станет неконкурентноспособной.

Пока неизвестно как исправлять ситуацию, потому что Украина — это несостоявшееся государство, а с Россией Шольц поссорился.

Между тем, скоро бумерангом прилетит миграционная проблема. Надо будет либо закрывать границу с Польшей, чтобы не принимать больше беженцев с Украины, либо их содержать и интегрировать, что, имея в виду их национализм, сделать будет не просто.

А пока Германия назвала отправку любых военных НАТО на Украину с любой целью "красной чертой" и отвергла предложение Польши о "миротворческой миссии", заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт. Не прошло в Берлине и предложение Зеленского о приёме Украины в ЕС по ускоренной процедуре. 

Также Германия покупает российский газ и финансирует Москву твердой валютой в её операции на Украине.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц владимир зеленский
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