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Автор Кирилл Горшенин

Украина — территориально нестабильное государство, которое продолжит распадаться

Мир

Почему Россия, признав ДНР и ЛНР, сыграла на опережение в противостоянии с Западом, каким образом Москва теперь сможет помогать Донецку и Луганску, а также о том, кому была выгодна 8-летняя конфронтация Киева с Донбассом и какие перспективы теперь ждут Украину, рассказал Pravda.Ru политолог, историк, ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский.

Украина — территориально нестабильное государство, которое продолжит распадаться

Игра на опережение

— Россия признала суверенитет ЛНР и ДНР. Олег Борисович, как это влияет на ситуацию с республиками?

— В первую очередь Россия теперь имеет юридические основания оказывать официальную военную поддержку этим республикам через введение своих миротворческих войск. Именно для этого и нужно было формальное признание их независимости.

Донбасс боролся не за независимость, а за присоединение к России. Но сейчас такой шаг необходим, чтобы предотвратить большое кровопролитие.

Очевидно, у Кремля были сведения, что с украинской стороны готовится крупная военная операция. На Украине собраны большие военные силы, её активно вооружают. Россия из-за гуманитарных соображений сыграла на опережение.

Понятно, что признание независимости республик уже нельзя будет отменить. Это новая юридическая реальность, с которой придется иметь дело:

  • Украине,
  • международному сообществу.

Украина дать жёсткий вразумительный ответ пока не смогла, она ждёт реакции Запада. Западная реакция довольно слабая.

— Многие эксперты, наоборот, опасаются, что война может начаться. Почему так?

— Во-первых, Киев подготавливал военную операцию — хотя не в интересах Киева. Потому что там у власти не "партия войны", а "партия ни войны ни мира". Им было выгодно положение, которое держалось последние 8 лет, когда большие боевые действия не идут, соответственно, нельзя потерпеть поражение. С другой стороны, можно устраивать провокации и всю внутреннюю и внешнюю политику государства подстраивать под якобы ведущуюся войну против российского агрессора.

Но Киев вынужден выполнять требования Запада. А там решили ситуацию взрывать. И сейчас Россия сыграла на опережение. Что дальше? Украинский вопрос гораздо шире, чем проблема Донбасса. Путин в своем выступлении говорил не столько о Донбассе, сколько вообще об Украине.

Украина является государством, которое само постепенно деградирует и неизбежно скатывается в новый гражданский конфликт. Это территориально нестабильное государство, которое и дальше будет распадаться.

Поэтому оказаться в стороне от этих процессов Россия просто не может. Россия в своё время делала всё для поддержания украинской государственности, оказывала ей огромную поддержку. Без этой поддержки Украина не выживает. Поддержка, которую ей оказывает Запад, слишком мала для развития или просто стабилизации украинской государственности.

За признанием народных республик последуют новые решения украинского вопроса в рамках, которые обозначил Путин. Тут есть разные варианты, но хочется надеяться, что обойдётся без большой войны. Россия уже показала, что она может останавливать кровопролитие опережающими шагами.

Санкции и провокации

— Все лидеры крупных западных стран заявили, что готовятся новые санкции. Почему в таком случае вы говорите, что реакция международного сообщества слабая?

— Санкционные планы, которые уже объявлены, подчёркнуто небольшие. Они даже вызвали удивление в Киеве: там явно ожидали гораздо более масштабных заявлений с западной стороны. Просто продолжится прежняя линия по вооружению Украины, развитию военной инфраструктуры НАТО на Украине.

Санкции всё равно были бы.

Главное, мы уже слышали немало заявлений, что воевать на стороне Украины на Западе никто не хочет. Вообще довольно забавно было наблюдать за тем, как американские военные эксперты бежали с Украины накануне этих событий.

— Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о решении приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2" после признания Россией ЛНР и ДНР. Действительно ли это решение может свести к нулю все усилия по строительству газопровода?

— Реализация проекта — в интересах не столько России, сколько Германии. Если представить, что Вашингтон говорит правду, и Россия хочет захватить всю Украину, то зачем ей "Северный поток-2"? Тут Запад в своей пропаганде начинает путаться.

Думаю, что проект будет реализован. Украина становится всё менее стабильным государством, транспортировка газа через её территорию оказывается всё более проблематичной, поэтому "Северный поток-2", наоборот, становится важнее для европейских потребителей.

— Многие эксперты говорят, что Украина может повести себя непредсказуемо и инициировать военизированные конфликты. Возможно ли это?

— Да, весьма возможно. Киевское руководство в этом не заинтересовано, но оно не является суверенным, оно вынуждено слушать указания Запада. Кроме того, оно само плохо контролируется Европой.

Есть сильные вооружённые формирования, которые нелояльны киевским властям и способны устраивать масштабные провокации, даже взорвать линию фронта.

Сейчас Запад взял паузу, но, скорее всего, заставит Украину предпринимать военные шаги. Но это будет шансом для народных республик восстановить свою территориальную целостность.

— Может ли данное решение Владимира Путина стать отправной точкой настоящего урегулирования ситуации в регионе?

— Может, но я сомневаюсь, что настоящее урегулирование будет проходить мирным путём. К сожалению, позиция Украины не оставляет возможности для дипломатического урегулирования, которое и было в Минских соглашениях. Минские соглашения очень выгодны Украине, если считать её нормальным государством, которое хочет восстановить:

  • территориальную целостность,
  • гражданское согласие.

Но Киев руководствуется геополитической выгодой не для Украины, а для внешних сил. Поэтому мы увидим дальнейший рост напряжённости и силовые решения накопившихся проблем.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
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