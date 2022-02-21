Два переезда равны одному пожару: "незалежная" рискует остаться без иностранных посольств

Середина февраля ознаменовалась на Украине форменной истерией со стороны не только уже привычно устраивающих её "незалежных" политиков, но на этот раз ещё и иностранных дипломатов. Собственно, именно последние и играли "первую скрипку" в нагнетании жути относительно "неизбежного нападения России". Даже когда киевские политики утверждали обратное.

Посольство США, Украина

Так что повышение градуса паники в этот раз дошло до небывалых ранее величин — реальной эвакуации многих иностранных посольств. Кроме США, свои диппредставительства эвакуировали также Канада и Австралия. Несколько "смягчили пилюлю" дипломаты Германии и Израиля, сообщив об "усилении дипломатического присутствия во Львове". Тем самым подразумевая, что основная работа их посольств в Киеве, вроде бы, продолжается — но в несколько "усечённом" виде.

Американцы, впрочем, такими "комплексами" не страдают. "Усиливать своё присутствие" в столице Галичины, Львове, им не с руки — поскольку у них там нет минимально подготовленного помещения, хотя бы на базе консульства. А потому обладатели звёздно-полосатых диппаспортов "работают" в этом городе, преимущественно проживая в местной престижной гостинице "Леополис", попутно наслаждаясь красотами древнего города.

Кстати, немаловажно (а то и ещё более важно), что США вывезли из Киева резидентуру ЦРУ. Правда, пока не совсем ясно — идёт ли речь лишь об официальной резидентуре, обычно расположенной в здании посольства — или же "резидентуре теневой", занимающей после победы путча на Майдане целый этаж в штаб-квартире Службы безопасности Украины. И фактически руководящей этим якобы "незалежным" ведомством не менее "незалежной" и "великой" "европейской державы".

"Когда в товарищах согласья нет…"

Олег Тягнибок

С самим переездом получился небольшой казус — в виде небольшой свары, устроенной между собой галицкими политиками за честь принимать у себя "белых сахибов". Так, ещё до освобождения американского посольства в Киеве от большинства сотрудников приютить их вызвался Руслан Марцинкив, мэр Ивано-Франковска — города с ещё более радикальными "бандеровскими" традициями, нежели современный Львов. Во всяком случае, если судить по немалой доле голосов, получаемых на выборах в этой области кандидатами от одной из самых одиозных нацистских партий — "социал-националистической" "Свободы" Олега Тягнибока.

Под американское посольство ивано-франковский "голова" даже пообещал выделить… заброшенное здание локомотиво-ремонтной мастерской!

Правда, американцев идея работать в каких-то заброшенных цехах явно не прельстила — хорошенько отдохнуть в куда более крупном и богатом на исторические достопримечательности Львове под предлогом "опасности российской агрессии" однозначно приятнее.

Хозяева со слугами не советуются

Мосийчук Игорь Владимирович

Зато идея Марцинкива вызвала гневную отповедь одного из видных украинских нацистов — боевика печально известного полка карателей Донбасса "Азов" и экс-депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, риторически вопрошавшего:

"…От этого очень плохо пахнет! Очень! А что, уже идёт речь о даже гипотетической сдаче Киева? Или украинская государственная власть приняла решение о переносе иностранных представительств из столицы? Или уже нет в Украине органов госвласти?"

Странный вопрос, однако — если разобраться. Ответ на который как раз достаточно исчерпывающе дал ни с кем в Киеве не согласованный отъезд иностранных посольств во Львов.

С кем им было надо советоваться? С марионеточными "лидерами великой европейской державы", не смеющими сделать ни шагу в действительно серьёзных политических вопросах без разрешения своих зарубежных "патронов"?! Хозяева со слугами не советуются — последним просто "спускаются" хозяйские решения…

Впрочем, большинство других доморощенных "патриотов" бандеровского пошиба, особенно с галичанской пропиской, переезду западных посольств во Львов даже рады.

Во-первых, считая это дополнительным "актом признания высочайшего вклада галичан в украинскую незалежность".

Во-вторых, рассчитывая, что уж прагматичные американцы сотоварищи не стали бы убегать из Киева в город, также могущий быть "захваченным российскими агрессорами".

Стало быть, галичане уж точно свою "державность" не потеряют. А что их "державка" скукожится до размеров Галичины — так ничего, зато размер западных подачек на душу местного населения (и вороватых политиков, конечно) получится намного побольше, чем сейчас, когда куцые "транши" распыляются по всей Украине.

Галичина России не нужна! А Польше?

МИД Польши

При этом не совсем понятно: на чём зиждется уверенность потомков "вояков" Степана Бандеры* в том, что "Галичину никто не тронет?"

России-то она, и вправду — и даром не нужна. Только ж рядом с этим регионом находится ещё одна страна, никак не могущая забыть о "великом прошлом Речи Посполитой" и её "восточных кресах". То бишь — территориях современной Малороссии, входивших в её состав до восстания Богдана Хмельницкого. Да даже и хотя бы Галичины и Волыни — отданных "большим патриотом Украины" атаманом Симоном Петлюрой польскому маршалу Юзефу Пилсудскому в апреле 1920 года — в обмен на польскую военную помощь против большевиков.

Полякам-то, по большому счёту, и серьёзной военной интервенции для аннексии Западной Украины делать не придётся. И так уже миллионы "западенцев" живут исключительно за счёт заработков в Польше. Так что, максимум — придётся "отстрелять" наиболее "упоротых" бандеровцев, а большинство простых галичан и сами на гипотетическом референдуме за присоединение к Варшаве проголосуют. И не факт, что США будут категорически против такого сценария…

Нет ничего более постоянного, чем временное…

Джо Байден

Впрочем, данный сценарий — дело пока ещё не самого близкого будущего. А вот что будет с уехавшими в "эвакуацию"-отпуск западными дипломатами — это уже вопрос поактуальнее.

И вопрос даже не столько в том, когда они решат возвратиться в Киев. Но, допустим, возвратятся они — а дальше что? Неужто Вашингтон сотоварищи откажутся от столь полюбившейся им игры в мальчика из хрестоматийной притчи, всё время кричавшего "волки, волки!" несмотря на полное отсутствие оных?

Наверное, нет: эксперты считают, что эта игра может продлиться вплоть до ноябрьских "промежуточных выборов" в США.

На которых правящая Демпартия надеется сохранить своё преимущество в Конгрессе, безжалостно эксплуатируя тему "российского вторжения" на Украину — и, естественно, "героического спасения украинских союзников титаническими усилиями президента Джо Байдена".

Но если уж один раз дошло до эвакуации посольств — так как же уверить Киев и своих сограждан в реальной опасности нового "российского вторжения" без нового отъезда? Не поверят же, скажут: "А, на этот раз политики просто шутят".

И что тогда с дипломатической работой "верных друзей Киева" будет? Не зря ж в народе говорят, что "два переезда равны одному пожару" — а тут таких переездов может быть не один десяток!

С другой стороны, не у самих же американцев будут связаны с этим проблемы? Это у украинских соискателей виз они возникнут обязательно. Но не зря ж ещё с времен "покорения Дикого Запада" популярным объявлением на офисах американских чиновников было:

"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"…

*Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"** (ОУН**), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"** (УПА**).

** Экстремистская организация, запрещённая на территории России.

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