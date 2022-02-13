Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева

Сотрудники посольств и граждане иностранных государств в спешном порядке покидают Киев. Весь день 12 февраля разные страны рекомендовали своим гражданам не ездить на Украину после объявленной накануне Западом даты "вторжения" России. Почему нагнетается паника, попытался объяснить политолог, политтехнолог Марат Баширов.

По мнению аналитика, то, что Россия первой нападать на Украину не будет, понятно. Однако она будет вынуждена вмешаться и дать отпор, когда на Донбассе начнут убивать граждан России. И если сценарий провокации будет такого масштаба, что Москве будет уже всё равно (санкции — не санкции), то народная милиция ЛДНР в итоге может дойти даже до Киева, предположил эксперт в своём Telegram-канале.

В таком случае, считает политолог, вполне возможно повторение казахстанского варианта, однако уже для НАТО. Президент Владимир Зеленский, теряющий территорию и власть, может официально обратиться к странам НАТО с призывом войти на Украину.

"А дальше попытки бомбардировок Киева по белградскому варианту, но с одним исключением — Россия не даст открытого неба для самолетов НАТО и, возможно, это будет то самое прямое столкновение союзных войск (РФ+Беларусь) с западниками, о котором говорят", — заключил Баширов.

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми предположил, что ответом России на провокации Запада может быть удар не только по Украине, но и параллельно по базам НАТО в Европе.

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