Провал в Сахеле стал большой предвыборной проблемой для Макрона

Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут встречу в понедельник, 14 февраля. Как сообщают дипломатические источники, на повестке стоит будущее военной операции "Такуба" в Сахеле. Из пятнадцати стран-участников операции есть те, кто хочет ее покинуть. Однако некоторые хотят сохранить присутствие в Мали "чтобы противостоять россиянам", добавил источник.

Pravda.Ru обратилась за комментарием к руководителю Центра французских исследований института Европы РАН, политологу Юрию Рубинскому. По словам эксперта, будущее операции "Такуба" остается под большим вопросом.

"Более того, и всей операции "Бархан", которая была начата в формате военного присутствия Франции в Мали и других странах Сахеля (Мавритании, Буркина-Фасо, Нигерии и Чаде) также под вопросом. "Такуба" — это попытка французов дополнить свое военное присутствие в борьбе против джихадистов силами партнеров по Евросоюзу. Но результаты после девяти лет присутствия и Франции и ее партнеров по "Такубе" довольно сомнительные. Особенно там, куда они были направлены в первую очередь — на север Мали. Сегодня французская операция "Бархан" сворачивается. Изначально там было 5100 военнослужащих, а к концу этого года останется половина. Остальные страны, естественно, смотрят на французов и выводят свои войска из-за того, что это дорого и опасно. Это ставит перед Францией вопрос о дальнейшем военном присутствии в регионе", — пояснил собеседник издания.

С 2013 года Франции так и не удалось решить проблему с террористами в Сахеле. За последние годы активность радикалов существенно возросла, а под их контролем оказался почти весь север Мали. В результате нападений ежегодно погибают тысячи мирных граждан, а французских военных подозревают в пособничестве боевикам ради совместного контроля над ресурсами региона. Это привело к обострению внутриполитической ситуации и серии государственных переворотов, в результате которых власть оказалась у военных.

"В последнее время в Мали, в Буркина-Фасо и Гвинее произошли военные перевороты, кое-где по два-три раза. Французы не признают легитимность военных властей. В тоже время в этих странах проходят массовые демонстрации местного населения под антифранцузскими лозунгами. Это, конечно, ставит под вопрос дальнейшее пребывание Франции", — пояснил Рубинский.

Вывод всех войск откроет двери потоку беженцев, которые хлынут из Африки в страны ЕС, прежде всего, во Францию. Проблема мигрантов является одной из самых важных на повестке предстоящих президентских выборов Франции, поэтому Эммануэль Макрон оказался в сложном положении, пояснил политолог. Он пытается всячески использовать председательство Франции в Евросоюзе для того, чтобы побудить своих партнеров, в первую очередь немцев, разделять их расходы и потери в Сахеле. Франция потеряла там около 50 военнослужащих за девять лет, но местных жителей и военных там погибло гораздо больше за эти годы, напомнил собеседник издания.

"Там еще есть МИНУСМА, коллективное присутствие ООН. Однако оно малоэффективное. Еще менее эффективно, чем "Такуба". Все три формата военного присутствия Франции и союзников по ЕС — "Бархан", "Такуба" и МИНУСМА — они под вопросом. Это очень серьезная проблема для нынешнего президента Франции", — считает Рубинский.

По словам эксперта, на фоне обострения украинского кризиса НАТО наращивает свое военное присутствие в странах восточной Европы, к чему ее всячески призывают такие соседи России, как Польша и прибалтийские страны. Поэтому европейские страны не горят желанием продолжать миссию "Такуба".

"Однако французы не могут свести к нулю свое присутствие, поскольку для них это станет серьезным моральным и политическим поражением, особенно перед президентскими выборами", — пояснил эксперт.

Народы Африки, разочаровавшись во Франции, все чаще стали обращаться за помощью к Москве. Многие государства Черного континента видят в России надежного партнера, что стало поводом для агрессивной антироссийской риторики французских чиновников. Многие эксперты опасаются, что Париж предпримет попытку провокации по отношению к россиянам, которые работают в африканских странах.

"Местные военные власти в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее обратились к ЧВК "Вагнера" за помощью. Она направила военных советников для малийских вооруженных сил, и не только малийских. "Вагнеровцы" присутствуют очень активно и достаточно давно в Центральноафриканской Республике и еще кое-где. Франция их присутствие рассматривает враждебно и считает это вывозом французским интересам. Но сами местные власти сохраняют свое решение иметь дело с Вагнером. Это в той или ной форме обсуждалось во время продолжительных переговоров в ходе визита президента Франции Макрона в Москву. Это совершенно очевидно, но до чего договорились — сказать трудно", — пояснил Рубинский.

По словам эксперта, перспектива российско-французской войны в Мали не просматривается. Он напомнил, что Париж с помощью ЭКОВАС оказывает давление на африканские страны, где к власти пришли военные. Союз требует передать управление гражданским лицам. По словам Рубинского, идет борьба за военно-политическое и экономическое присутствие в регионе, однако исход этой борьбы сложно предсказать.