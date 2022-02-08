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Автор Ирина Гусакова

Политолог объяснил, что хотел сказать Олаф Шольц американской публике

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу CNN, что его страна готова пойти на крайний шаг в случае вторжения России на Украину, Германия не отказывается от своих союзнических обязанностей. При этом он еще раз подчеркнул, что действовать против России — крайне невыгодно для ФРГ.

Однако от немецкого канцлера при этом так никто и не смог добиться упоминания о газопроводе "Северный поток-2", даже в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом Олаф Шольц воздержался от каких-либо комментариев. Складывается впечатление, что политик отделался дежурными фразами, чтобы не нервировать крайне агрессивно настроенную к Германии американскую публику, обозлившуюся из-за отказа Шольца поставлять оружие на Украину. Хватит ли Германии сил сопротивляться давлению США и других стран Запада?

Олаф Шольц

Олаф Шольц прячется меж двух огней

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин согласен, что Германия сейчас находится между двух огней. С одной стороны, это давление американцев. Германия как союзник по НАТО и торговый партнер Соединенных Штатов (а Штаты по важности первые торговые партнеры Германии), безусловно, завязана на мнении Вашингтона. С другой стороны, выгода "Северного потока-2" для Германии очевидна. И безусловно, немецкий бизнес так же пытается до господина канцлера достучаться, как пытался достучаться в свое время до Меркель в связи с антироссийскими санкциями.

"Шольц все-таки в большей степени политик-глобалист и завязан на особый режим евроатлантических отношений. Поэтому для него все-таки более важным является примат особых отношений с США. Но экономическая целесообразность "Северного потока-2" для Германии очевидна. Поэтому Германия будет до последнего увиливать, пытаясь, с одной стороны, сохранять свои союзнические обязательства перед Соединенными Штатами, а с другой стороны, пытаться все-таки сохранить свои очевидные экономические преференции.

Поэтому вполне согласен, что заявление Шольца напоминает дежурную фразу. К счастью, наше руководство не читает американских газет, поэтому вторжение на Украину до сих пор не состоялось. Но тенденция, конечно, очень нехорошая. Наши заокеанские партнеры всячески сколачивают антироссийскую коалицию, а после того, как им все-таки удастся прогнуть своих основных европейских союзников, можно ожидать, наверное, каких-то провокаций и от украинской стороны, которая может теоретически спровоцировать либо российское вмешательство, либо хотя бы разговоры об этом", — отмечает политолог в интервью Pravda.Ru.

Германия США

Что ждёт СП-2?

У американцев в принципе достаточно инструментов воздействия на своих европейских союзников, в том числе на Германию. Но пока очевидно, что Шольц будет пытаться держать вооруженный нейтралитет. Потому что отказ, заморозка или расторжение контракта по "СП-2" — это миллиардные потери. Германии придется компенсировать затраты. Здесь может повториться ситуация с французскими "Мистралями" в 2014–2015 годах. Но издержки будут в разы больше. И потерять статус надежного делового партнера, конечно, Германия никак не хочет. Поэтому за сохранение статуса проекта как действующего Германия будет бороться до конца, уверен Александр Камкин.

Что ж, "Северный поток-2" вновь выступает своего рода разменной монетой, и какая судьба ждет проект — пока никто предсказать не сможет.

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Почему Германия – это американская колония?
Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц северный поток-2
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