Политолог: у Пашиняна есть все возможности стать единоличным диктатором Армении

Почему НАТО отказался пойти на уступки России, в состоянии ли наша страна заблокировать расширение альянса, а также о возможном политическом взлёте Пашиняна и причинах отставки Саркисяна рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

Конфликт в интересах США

— Павел, мы заявляем категорическое несогласие с продвижением НАТО на восток. Как вы оцениваете эти переговоры? Насколько мы можем воздействовать на процесс приближения НАТО к нашим границам?

— Этот кризис показал катастрофическое падение уровня американской дипломатии, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, как кризис был инициирован самими американцами через медиа. Фактически мы видим первую войну, которая создана медиа. То есть она не существует, но может состояться благодаря усилиям СМИ.

Касательно сути претензий наших к американцам и американских к нам можно сказать только одно: увы, не обладаем силами противодействовать процессу расширения НАТО. У нас нет ресурсов, чтобы однозначно заблокировать продвижение. Но то, что мы об этом сказали громко и однозначно, уже важный факт, который позволит в дальнейшем, если мы обретём ресурсы, если не отыграть назад, то, по крайней мере, затянуть процесс.

По факту аргументов американцев: действительно, НАТО не может принимать решение, запрещающее вступление. Но члены НАТО могут на себя взять такие обязательства.

Мы ведь это и предлагали американцам: возьмите на себя обязательства не поддерживать вступление Украины в НАТО. Не НАТО как альянс, а именно вы возьмите. Но американцы отказались, потому что не считают нас серьёзным игроком. Они это сделали не потому, что им:

не нравится Россия,

нравится Украина.

А потому, что у Байдена очень большие проблемы внутри страны. За счёт рукотворного кризиса они пытаются решить свои внутриполитические проблемы. У Байдена скоро выборы в Конгресс, у Байдена резкое падение рейтинга. Но ему приходится показывать, что он серьёзный, сильный политик.

Конфликт с Россией был создан исключительно для того, чтобы продемонстрировать мощь США. К сожалению, мы являемся всего лишь объектом, а не субъектом для американцев, так же как и Украина. Самое обидное, что мы как объект подвергаемся вдобавок шельмованию и давлению.

Никто не говорит о начале военного конфликта между Россией и США или Европой. Дело в том, что как раз о серьёзном конфликте они не думают. Они думают о том, как использовать текущую внешнеполитическую конъюнктуру в своих интересах. Они через СМИ создали истерику у себя внутри общества. Затем это реплицировали на всю Европу: любой бред в отношении России встречает там поддержку. С 2012 года их приучали к тому, что русские плохие.

Пашинян против Саркисяна

— Сейчас подавал в отставку президент Армении. Как вы оцениваете это событие?

— Отставка Саркисяна сложна для оценки. Дело в том, что он улетел в Арабские Эмираты и там заявил, что необходимо восстанавливать отношения с Турцией. Учитывая, что восстановление отношений с Турцией — это последовательная позиция Пашиняна, они же возобновили авиасообщение между Ереваном и Турцией, что совершенно невозможно было представить себе раньше. И я знаю точно, что Саркисяну идея восстановления отношений с Турцией крайне не нравится. И так же ему не нравится политика Пашиняна. Но, в свою очередь, Пашиняну не нравится Саркисян. У него есть доказательства наличия двойного гражданства у Саркисяна, что недопустимо по армянским законам.

Полагаю, что мы видим следствия сложной внутриполитической игры на армянском фронте, которую делают сторонники Пашиняна. Пашинян может получить полностью власть в свои руки, в том числе через подконтрольного президента.

Да, Саркисян не пользовался своими возможностями по подаче в Конституционный суд запросов на законность действий правительства. Но такая возможность у него была. И на фоне того, как Пашинян дискредитировал себя поражением в конфликте с Азербайджаном, Саркисян мог попытаться вернуть часть полномочий президента. После конституционной реформы 2018 года у президента отняли практически все полномочия, кроме внешнего представительства и возможности оспаривать законность действий правительства. Сейчас у Пашиняна есть все возможности стать единоличным диктатором в Армении.

— После того как он отдал Карабах?

— В таком случае диктаторами и становятся: на фоне внешней неудачи.

— Вообще чудо, что он после этого остался на своём месте.

— Но всё же Карабах не он отдал, а все армяне отдавали Карабах. Не Пашинян не захотел воевать, а армянские военные. И армяне прекрасно это знают. Страна маленькая, все друг друга знают. Поэтому Пашинян и остался. Безусловно, каждый армянин будет на себе рвать рубаху и кричать, что Пашинян — негодяй.

Если бы все армяне хотели воевать, они бы воевали. Это, мне кажется, просто бравада. Армения не могла не проиграть просто потому, что Азербайджан, в отличие от Армении, все годы постсоветской жизни рос, в том числе по численности населения. А Армения все эти годы падала, в том числе по численности населения. И экономическая ситуация такая же:

Азербайджан рос,

Армения стагнировала.

Армянская армия оказалась гораздо слабее, чем азербайджанская, потому что у Азербайджана оказалось больше денег, чтобы закупить новое вооружение.

— Вы согласны с тем, что именно благодаря дронам Азербайджан смог победить?

— Дроны могут быть эффективными на ограниченном театре военных действий. Если мы говорим о столкновениях, например в Карабахе, то это одно, особенно в горных условиях. Там эффективность дронов может быть высокой. Если же мы говорим о широкомасштабных военных действиях, то дроны вряд ли могут быть чем-то, кроме как одним из средств наступления. Делать ставку на дроны неверно.