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Автор Любовь Степушова

Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР

Мир

Диссонанс, звучащий в мнениях российских властей по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, прокомментировал советник президента Богдан Безпалько.

Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР

Путин и Володин думают по-разному

Фракция КПРФ в Госдуме предложила официально обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).

В проекте постановления говорится, что они имеют все атрибуты легитимной власти.

"Власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Действия украинских властей вполне можно сравнить с геноцидом собственного народа", — говорится в документе.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале сообщил, что документ на следующей неделе обсудит совет Госдумы. Володин уверен, что необходимо найти решение для обеспечения безопасности соотечественников в ЛДНР.

Вячеслав Володин добавил, что, по словам Сергея Миронова, фракция "Справедливая Россия — За правду" готова поддержать проект, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по его словам, высказался более масштабно, не уточняя, в чём состоит эта масштабность.

Сам лидер ЛДПР сказал, что признание ЛДНР искусственно сужает рамки принятия решения до темы признания "небольших анклавов на востоке Украины".

Признание ЛНР и ДНР ничего не изменит, а лишь спровоцирует новые санкции, добавил он.

"Вместо того, чтобы ударить раз, да так, чтобы все запомнили, мы вновь делаем робкий выпад и нарываемся на мощный ответ. Такая нерешительность — это путь к провалу… Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России", — отметил Жириновский для РИА "Новости".

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков призвал не спекулировать, зарабатывая политические очки, на "чувствительной теме". По его словам, важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряжённости в ситуации с Украиной.

Республики надо признавать, как и ликвидировать украинское государство

Как сказал Pravda.Ru член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, фактически слова Дмитрия Пескова — это слова Владимир Путина, так это воспринимается во всём мире, поэтому это позиция дипломата.

По мнению эксперта, обсуждение этого вопроса в Думе может быть инструментом давления как на Украину, так и на коллективный Запад в переговорах, которые сейчас идут между Россией и США.

"Пока что это просто инициатива одной из партий, которую действительно можно просто обвинить в спекулятивном подходе к политике, в стремлении заработать популярность у избирателей, проще говоря, в популизме. С другой стороны, если это рассматривается Государственной Думой, если Вячеслав Володин к этому относится достаточно серьёзно, то это означает, что республики к признанию уже значительно ближе, чем были раньше”, — сказал Pravda.Ru Богдан Безпалько.

Советник Путина уверен, что чем раньше будут признаны республики, тем лучше, потому что Украина, как бы на неё ни давили, исполнять Минские соглашения не будет.

"Не важно, кто там будет стоять в качестве президента у руля, у руководства армии, спецслужб и так далее. Я абсолютно убеждён, что Запад тоже стремится к тому, чтобы Украина лишь имитировала исполнение Минских соглашений. Поэтому рано или поздно признавать республики придётся. Я бы даже сказал проще: рано или поздно придётся ликвидировать украинское государство. Но пока, очевидно, эта возможность признания ЛДНР необязательно должна быть реализована”, — сделал вывод для Pravda.Ru Богдан Безпалько.

Когда Россия признает ЛДНР

Украинский Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свой источник в Кремле, сообщает, что признание Россией ЛНР и ДНР произойдёт в случае начала полномасштабных боевых действий на линии соприкосновения в Донбассе.

Вроде это было озвучено "западным партнёрам" как предупреждение, если кто-то захочет маленькой победоносной войны.

Если признание будет, то это поставит крест на Минских соглашениях. Это будет свидетельствовать о том, что нас будет ждать "Минск-3" с новыми условиями и, возможно, новым названием, указывает "Легитимный".

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Начало воссоединения? Что означает указ Путина об интеграции ДНР и ЛНР
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы кпрф украина сергей миронов владимир путин дмитрий песков геннадий зюганов вячеслав володин богдан безпалько владимир жириновский
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