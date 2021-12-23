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Переселенцы из ЛДНР на Украину захотели вернуться на родину

Мир

Переселенцы из народных республик Донбасса, которые уехали на Украину, всё чаще хотят вернуться обратно в ЛДНР.

Переселенцы хотят вернуться в ЛДНР
Переселенцы хотят вернуться в ЛДНР

В соцсетях возрастает количество вопросов по поводу возвращения переселенцев в Донецкую и Луганскую народные республики (ЛДНР).

Как пишет в своём Telegram-канале донецкий политик Владислав Бердичевский, пенсионеры возвращаются из-за "огромных сумм за коммуналку" на Украине.

Один из приведённых им постов гласит, что в 2015 году люди уехали из Донецка, все продали, кроме квартиры, за которую все эти годы не платили. Переселенцы анонимно просят рассказать, можно ли оформить соцпособия или подъёмные при возвращении.

"С точки зрения обычного жителя ДНР всё очень просто: люди сбежали в самые тяжёлые годы в ожидании лучшей жизни в постмайданной Украине и вернулись на Родину, когда стало невыносимо. Жизнь у Эуропи не удалась, прибежали назад", — пишет депутат Народного совета ДНР, признавая, что "в любом случае, это наши граждане".

Бердичевский предполагает, что в течении года, если не появятся иные обстоятельства, обратная миграция с Украины будет возрастать. Он опасается, что "возвращаются люди очень разные и не всегда лояльные ДНР".

"И тут самое важное отработать службе безопасности, чтобы мы не получили тут проукраинскую пятую колонну и разветвленную сеть сбушных агентов", — резюмирует автор.

В комментариях подписчики его Telegram-канала не очень довольны такими "соотечественниками":

"Кто действительно хотел вернуться, переждав самые насыщенные обстрелами 2014-2015 годы, давно уже вернулись! Остальные хотели и рыбку съесть, и ….на трамвае покататься! Так вот трамвай ушел, и нечего за ним гнаться! Выбрали себе укропию — там пусть и живут! Ты посмотри — семь лет с лишним кричали там СУГСы всякие, налог на войну с нами платили, радовались, небось, объявленной нам блокаде, отключению воды, а теперь надумали вернуться, потому что здесь теплее и тарифы ниже, ещё и социалку им подавай, и подъёмные. А через время начнут орать, что их работой не обеспечили, и что зарплаты маленькие! А … бы не пошли? Родили там детей, там и воспитывайте, там и зарабатывайте! Дончане остались здесь, всё выдержали и пережили!", — пишет Сергей Кравец.

Однако другие указывают, что "обстоятельства были разные. Некоторые были вынуждены уехать по причине ухода за старыми родителями".

Тенденция же говорит о том, что уровень жизни в Донбассе становится выше, чем на Украине, и это главный страх Киева.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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