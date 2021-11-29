Главный страх Киева стал воплощаться в ЛДНР

Больше всего в Киеве опасаются не войны с Россией, а что население Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) будет жить лучше, чем украинская часть Донбасса.

А если украинская часть Донбасса предпочтёт жить в ЛДНР?

Об этом сообщает популярный украинский Телеграм-канал ""Легитимный со ссылкой на свой источник в офисе президента Владимира Зеленского.

Очень беспокоит Банковую указ президента РФ Владимира Путина, признающий сертификаты соответствия товаров, выданных в ЛДНР, на территории России, что интегрирует экономику республик в российскую. Теперь экономическая блокада со стороны Украины не страшна промышленным кластерам ЛДНР, они получили импульс для развития.

"Все прекрасно понимают, что это фактически "мягкая интеграция ЛДНР" в Россию. Де-факто в ближайшие года два, вся промышленность и экономика будет уже интегрировано и работать в одной системе с РФ, законы, образование, и вся социальная сфера, вместе с "деньгами" фактически уже интегрированы. России останется де-юре через 5-10 лет узаконить это юридически", — пишет "Легитимный".

Если же в результате интеграции в ЛДНР станет жить лучше, чем на украинской части Донбасса, это станет огромным идеологическим оружием в информационной войне, указывают авторы канала.

Уровень жизни в ЛДНР растёт

Действительно, такая перспектива просматривается. В ДНР после смены владельца национализированных предприятий запускается производство в Южной Горно-металлургической компании, (ЮГМК).

Впервые в этом году стало возможно составлять 3-х летний план социально-экономического развития республики. В Донецке давно говорят об увеличении зарплат и пенсий до уровня Ростовской области.

Так в январе 2021 года минимальные пенсии в ДНР подняли на 17% — до 5616 рублей или 2021 гривен. Летом прошло ещё одно повышение — до 6570 рублей (2400 грн). На Украине минимальная пенсия с 1 декабря будет 2600 гривен.

Учителя в ДНР уже получают больше, чем на Украине. Добавим, что на сегодняшний день размер минимальной заработной платы в ДНР составляет 7460 рублей (2718 гривны). На Украине минимальная зарплата составляет 6500 грн с 1 декабря этого года.

"С 1 января 2022 года запланировано повышение пенсий на 20 процентов. Также планируется повышение зарплат на 25 процентам сотрудникам бюджетных организаций и учреждений. На данный момент все документы находятся на рассмотрении", — сказал врио министра труда и социальной политики ДНР Денис Стрельченко.

В ЛНР также восстанавливается производство, неделю назад запустился цех по производству толстолистовой стали "Алчевского металлургического комбината" (АМК) для реализации продукции в России. Средняя пенсия в республике с 1 января 2022 года составит 12,5 тысяч рублей (4500 гривен), а минимальная — 7885 рублей (2838 гривен), сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

1 января 2022 года будет произведено очередное повышение базовых должностных окладов (тарифных ставок) работникам государственных учреждений ЛНР на 25%", — добавила она.

Отмечается, что данное повышение коснется, прежде всего, работников школ, дошкольных учреждений, медицинских "и других государственных учреждений, финансируемых из бюджета Республики".

Малахова напомнила, что в 2021 году заработная плата работников бюджетной сферы повышалась дважды — в январе на 30% и в июле на 28%.

Россия за три года подтянет бюджетников ЛДНР к уровню ростовских

Как пишет издание "Страна" со ссылкой на западное СМИ, Россия в 2022–2024 годах выделит на зарплаты и пенсии в ДНР и ЛНР более 900 миллиардов рублей (порядка 330 миллиардов гривен).

В программе обозначается следующая задача — за три года дотянуть уровень доходов бюджетников ДНР и ЛНР до ростовского уровня образца 2019 года, то есть довести среднюю зарплату в размере 15 тысяч рублей до 35 тысяч (12753 гривны).

При этом надо учитывать, что оплата коммунальных услуг в ЛДНР ниже, чем в соседних украинских регионах.

Всё, что сейчас делается, направленно на то, чтобы Донбасс развивался, а не стал мёртвой зоной, как того хочет Украина. Не имея что предложить взамен, Киев усиливает обстрелы промышленных зон Донбасса.

Но если указанная программа будет реализована, то последствия будут весьма серьёзными — стратегического характера.

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