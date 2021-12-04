Пушилин объяснил, почему Россия признала народные республики Донбасса

"Единая Россия" приняв в свои ряды главу ДНР Дениса Пушилина, дала понять, что Донбасс — часть "Большой России".

Денис Пушилин на съезде "Единой России" Источник: сайт главы ДНР

Об этом заявил сам Пушилин, который принял участие в съезде партии в эти выходные.

"То, что я получил официальное приглашение и стал сегодня членом партии, — здесь всё в логический последовательности выкладывается: партия считает Донбасс частью Большой России", — сказал Пушилин в интервью журналистам.

И наоборот, Украине Донбасс уже не нужен, уверен политик.

"Им Донбасс давно не нужен. Они прекрасно понимают, что мы стали чужими, нас разделила кровь. Но откровенно сказать они этого не могут. Даже радикально настроенные элементы в киевской власти всё равно говорят, что есть минские соглашения и мы и привержены — это абсолютно не соответствует действительности. Ни о какой территориальной целостности оставшейся уже части Украины говорить уже приходится. Но открыто говорить об этом они не могут — это будет политическое самоубийство", заявил Пушилин в эфире "Соловьёв LIVE".

Он подчеркнул, что республики Донбасса готовы защитить свой выбор, сделанный на референдуме в 2014 году.

"Количество личного состава и техники (у ВСУ) достаточно серьёзное. Мы, со своей стороны, готовы. Мы осознанно сделали свой выбор в мае 2014 года — ничего не меняется. Тем более, за эти годы наш выбор окреп, и мы понимаем, что мы тогда однозначно правильно поступили, по-другому просто не могло бы и быть", — подчеркнул глава ДНР.

Ранее он заявил, что обратится к Москве за помощью, если Украина решит напасть на ДНР.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков дал понять, что вопрос о признании независимости ЛДНР остаётся открытым.

"Они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик. Прогнозировать, что ждет эти регионы в будущем, сейчас "вообще трудно", отметил представитель Кремля.", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли Москва признать ДНР и ЛНР.