Кремль запланировал грандиозную "зачистку" в политсовете "Единой России"

Назначенный на 4 декабря съезд партии "Единая Россия" станет судьбоносным для многих политиков, занимающих "тёплые" места руководителей — они будут отправлены на новые должности, "подальше" от столицы.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к партии, сообщило агентство URA.RU.

По сведениям, полученным изданием, инициатор ротации партийных кадров — Кремль. Цель мероприятия — "зачистить руководство "Единой России" от кланов околокремлевских элит", чтобы "пресечь внутрипартийные конфликты".

Кого именно затронет "ветер перемен", инсайдер не сказал. Известно пока только, "кто усидит". Это лидер ЕР Дмитрий Медведев и глава Генсовета Андрей Турчак. Оба останутся "на своих должностях".

Информацию о предстоящей ротации партийной "верхушки" URA.RU подтвердили в центральном аппарате ЕР:

"Будет отчётно-выборный съезд. Замена проводится в соответствии с уставом, мы её обязаны делать. Партия взяла курс на обновление не только депутатского корпуса, но и своего руководящего состава, и этот курс будет реализовывать", — цитирует ИА официальный ответ на запрос.

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