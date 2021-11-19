Депутаты ЕР предложили раздавать россиянам продукты с истекающим сроком годности

Депутаты фракции "Единая Россия" выступили с инициативой о внесении изменений в законодательство, которые разрешат торговым сетям передавать нуждающимся россиянам продукты с истекающим сроком годности.

По словам главы комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева, сейчас ритейлеры передают продукты питания с истекающим сроком годности в благотворительные фонды или утилизируют их.

В настоящее время налоговое законодательство РФ не разрешает производителям передавать товары тем организациям, которые могут принять их и раздать нуждающимся людям, поскольку компаниям выгоднее утилизировать продукты — так они компенсируют 10-20% НДС, отметил Метелев. Чтобы изменить эту ситуацию, нужно внести поправки в Налоговый кодекс РФ.

Депутат рассказал, что торговые сети утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов в год, что обходится им в 1,5 триллиона рублей. Объёмы благотворительной поддержи можно увеличить, если позволить предпринимателям передавать товары с истекающим сроком годности социально ориентированным некоммерческим организациям без оплаты НДС.

"Сегодня он (бизнес — Прим. ред.) вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело", — цитирует Метелева Интерфакс.

Реализация данной инициативы позволит уменьшить количество отходов на свалках, сообщила замдиректора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития Елена Иваницкая.

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