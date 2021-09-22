Почему ЕР теряет голос за голосом в пользу КПРФ

Итоги нынешних выборов в ряде регионов, кажется, всё же преподнесли несколько неожиданностей.

Например, в Москве, избиратели впервые за много лет настолько массово поддержали КПРФ. Правда коммунисты всё равно оказались не согласны с итоговым подсчётом голосов и провели митинг, где публично выразили это несогласие. По их мнению, они набрали значительно больший процент.

Хотя, это как раз не ново. КПРФ протестует по поводу итогов практически всех избирательных кампаний. Вопрос в том, почему в 2021-м избиратель настолько охотно и массово поддержал коммунистов.

Ряд экспертов видит в этом фактор "умного голосования" (УГ). Действительно, в его списках оказалось огромное количество именно членов КПРФ, что вообще странно. Несистемные либералы агитируют за коммунистов. И вроде как именно эти "несистемные голоса" и дали такой прирост. А в целом, по последним подсчётам по России, КПРФ взяла 19%.

Но в прошлых своих итерациях УГ никогда не давало особо существенной поддержки своим кандидатам просто потому, что у несистемной оппозиции в России нет настолько широкой электоральной базы.

К тому же эта категория избирателей, да и их политических лидеров, весьма разобщена, ну и голосовать за коммунистов для радикально либерального электората — то ещё "удовольствие".

Куда важнее здесь кажутся иные факторы и цифры.

По данным опубликованного в начале сентября опроса ВЦИОМ, "51% респондентов намерен голосовать за кандидата, который настроен на обновление".

Это намерение тогда практически однозначно трактовали в пользу "Новых людей", которые, собственно, в Думу в итоге и прошли. Но всё же в достаточно небольшом количестве, едва преодолев пятипроцентный барьер (5,32% голосов).

Проблема в том, что практически никто из экспертов-политологов не удосужился поинтересоваться, а какие именно "перемены" и "обновление" нужны этому самому 51%. А оказалось, что это обновление а-ля "вперёд-назад, к светлому будущему".

То есть:

социальному патернализму,

справедливости,

стабильности.

Ровно то, что декларировали и декларируют сейчас российские коммунисты. В том числе и на уровне своей предвыборной программы. Тем более, что "Единая Россия", главный конкурент КПРФ на федеральном уровне, предлагающая избирателям обновление и всё ту же "стабильность", как-то не очень устроила огромное количество людей.

Не устроила по вполне понятным причинам.

За последние пару лет страна прошла цепочку самых разных кризисов, например, связанных с коронавирусными ограничениями. Это и "локдауны", и временное, а где-то в итоге и постоянное закрытие ряда предприятий малого бизнеса.

Это периоды удалённой работы и учёбы. Ну а что касается Москвы, то ещё и разного рода QR-коды и прочие "рекомендации" не входить из дома в те или иные периоды времени.

С другой стороны, помимо коронавирусной истории, народ не забыл и про пенсионную реформу, к которой до сих пор есть много вопросов. Она в концепцию социального патернализма не вписывается примерно никак.

Здесь можно привести ещё много примеров. Но главное в данном случае — это ощущение нестабильности и непредсказуемости действий власти у весьма существенной части людей. А власть в понимании избирателей — это в том числе и "Единая Россия".

Но голосовать за либералов и всех тех, кто себя такими называет, людям тоже не очень хотелось.

Давайте говорить честно, "либерализм" для большинства ныне активно голосующего электората — это не только ругательство, но и синоним хаоса, голода, преступности и анархии. Потому что кто-то помнит 90-е непосредственно, а для кого-то они уже стали определённой "мифической эпохой" кошмаров.

А с другой стороны, в обществе существует иной, позитивный миф о советской эпохе. Это когда, только не смейтесь, "самое вкусное в мире мороженое", "всё дешево" и государство настолько стоит на страже общества, что "ночью можно не закрывать дверь на замок". А уж про разного рода межнациональные конфликты вообще не вспоминает никто. Дружба народов же.

Понятно, что СССР отсутствием доступа ко многим товарам и услугам, дефицитом и прочими не самыми приятными вещами отпугивает многих. Но избиратель и не хочет "того самого" Советского Союза. Он хочет "обновлённого" СССР, который, видимо, чем-то напоминает Китай. И даже не столько Китай реальный, сколько снова "медийно-картиночный".

Когда внутри страны стабильное процветание, рост экономики, довольные граждане с адекватным, а то и в массе своей высоким качеством жизни. Рыночная конкуренция, и иностранные товары и услуги не под запретом. И одновременно с этим активно развивается и отечественное производство. Ну и государство, которое стоит на страже этих ценностей, придерживаясь вполне определённого идеологического курса.

И по некоторым данным, количество противников и сторонников не только ЕР, но и политики нынешней власти в целом практически сравнялось ещё в 2018 году.

Эти "противники" не обязательно готовы выходить на митинги, пикеты и шествия. Совершенно точно не готовы "майданить". Они как раз в массе своей очень негативно относятся к таким телодвижениям.

А вот пойти и проголосовать за реальную, системную политическую силу, которая бы составила мощную оппозицию текущей власти, оказались готовы вполне.

И вот в эту концепцию в рамках нынешней кампании КПРФ вписалась практически идеально. Она, собственно говоря, и стала этой силой. А потому и получила свой высокий процент.

Понятно, что до большинства в Думе коммунистам ещё далеко. Но вот "Единой России", кажется, нужно учитывать данный фактор смены электоральных предпочтений. Иначе результаты следующего электорального цикла для партии могут быть ещё менее приятными.

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