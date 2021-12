Свобода слова? Не, не слышал: Зеленский ввёл санкции против ещё двух телеканалов

Президент Украины продолжает уничтожать свободу слова на Украине. Во вторник, 28 декабря, Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ещё двух украинских телеканалов — "Первого Независимого" и UkrLive.

Владимир Зеленский

Эфира не будет

Немного предыстории. Второго февраля 2021 года без судебного вердикта, лишь по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины и последующему указу президента были незаконно отключены три ведущих оппозиционных информационных телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK (их связывают с партией опального политика Виктора Медведчука). Позже украинская власть упросила Google заблокировать их и на YouTube. В ответ журналисты закрытых СМИ 26 февраля объединились и создали новый телеканал "Первый Независимый". Однако и он был нагло отключён из эфира всего через час (!) после начала вещания. Причём на сей раз не было ни решения СНБОУ, ни указа Зеленского. Оказалось, что для наезда достаточно обычного письма зампредседателя Службы безопасности Украины.

В начале осени, 24 сентября, сотрудники "Первого Независимого" попросили помощи у народного депутата от "ОПЗЖ", главы парламентского комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, который в тот момент стал совладельцем телеканала. А 27 октября этот нардеп купил вдобавок и телеканал UkrLive с лицензией на спутниковое вещание, и программы оппозиционных СМИ наконец-то появились в телеэфире. Вдобавок 9 ноября хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о незаконности отключения "Первого Независимого" и разрешил возобновить спутниковое вещание канала. Но, увы, "недолго музыка играла" — указом президента 28 декабря оба эти телеканала также были отключены. Этого мстительному и не терпящему никакой критики Зеленскому показалось мало — он дополнительно ввёл санкции против медиахолдинга "Новости" (в него входят заблокированные "112 Украина", NewsOne и ZIK).

Похоже, "украинскому Наполеону" так нестерпимо припекло, что на сей раз не были соблюдены даже те незаконные "правила", которые он сам установил. В его указе основанием для драконовских мер указывается "решение СНБОУ от 28 декабря". Но дело в том, что в этот день заседания Совбеза не было (да и на его сайте нет соответствующей информации). Оно было запланировано на 29 декабря, но его перенесли на день позже. "К чему эти мелкие жертвы?!?", — как убеждал Шурика товарищ Саахов в "Кавказской пленнице". Зачем отвлекать "уважаемых" людей от "государственных" дел, если диктатор может сам всё порешать и приказать?

Резкий ответ Европе

Самое главное, что узурпатору на творимый им беспредел указывают не только в самой Украине и в Кремле, но и "западные партнёры". Вот неполный список критиков самодура:

Мониторинговая миссия ООН по правам человека;

Управление верховного комиссара ООН по правам человека;

президент Freedom House;

сотрудник ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов;

и многие другие. Они все требуют от Зеленского отменить его репрессии и вернуть незаконно закрытые каналы в эфир.

Из Офиса президента просочилась конфиденциальная информация, проясняющая возможную причину столь жёстких скоропалительных мер. Источник поведал, что на UkrLive давно "точили зубы", так как власть его считала серьёзной информационной угрозой. Поэтому и были приняты эти меры устрашения. Почему именно сейчас? Это фактически резкий ответ Европе, которая требовала отменить санкции и преследование украинских СМИ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ;

; президент Франции Эммануэль Макрон

и даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

15 декабря на саммите "Восточного партнёрства" в Брюсселе жёстко потребовали от Зеленского прекратить репрессии против СМИ и отменить домашний арест главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Зеленский работает президентом в офисе Ермака?

Однако команда украинского "гаранта" вместо выполнения настойчивых советов стратегических "партнёров", напротив, ещё больше "закусила удила", и решила показать свою "независимость" и дурость. И вместо послабления нажима на свободу слова ещё больше давит на оппозиционные СМИ. Кроме того, на эту ситуацию наложились также и большие личные обиды самого гаранта непонятно чего и его Санчо Пансы — главы президентского Офиса и неразлучной тени патрона Андрея Ермака. Если, к примеру, 95% россиян не назовут имя руководителя Администрации президента РФ (его зовут Антон Вайно), то на Украине Ермак сосредоточил в своих руках огромную власть:

отдаёт всем приказы;

комментирует внутреннюю и внешнюю политику;

ведёт переговоры и т. п.

В народе шутят, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака. И именно он показал в Брюсселе партнёрам по Нормандскому формату свои предложения по урегулированию в Донбассе. Но они были фактически проигнорированы, так как не соответствовали Минским соглашениям.

По неподтверждённой информации, даже президент США Джо Байден советовал своему холопу смирить гордыню и начать конструктивный диалог с заинтересованными сторонами, сделать шаги по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины. Впрочем, и "ястреб" — печально известная разносчица гамбургеров по майдану Виктория Нуланд (помощница главы Госдепа) также советует Киеву приступить к выполнению Минских договорённостей.

Запад прозрел: юморист во власти

Более того, СМИ самых лояльных к режиму Зеленского "западных партнёров" устраивают ему информационный террор. Сначала это сделала британская Financial Time, затем подключились самые влиятельные американские газеты Washington Post и The New York Times. Они в несвойственной прежде по отношению к своей колонии жёсткой манере стали писать про "комиков и юмористов в украинской власти". В качестве "вишенки на торте" последовала публикация о дружественном украинскому президенту олигархе Игоре Коломойском, чьей крови давно жаждут в Вашингтоне. В американские СМИ "утекла" ещё порция материалов ФБР по делу Приватбанка, который ранее принадлежал спонсору Зеленского.

В украинской медиа-сфере активно комментируют очередной взбрык "зелёной команды. Журналист Юрий Ткачёв хотел бы спросить президента:

"Владимир Александрович, а не пришла ли пора всё-таки продемонстрировать гражданам те факты, на основании которых вы закрыли телеканалы в феврале? Уже почти год прошёл, может всё-таки пора? Или ну его на фиг — раз США одобрили, то перед туземцами отчитываться не обязательно?"

Удивлён также блогер Анатолий Шарий:

"Может кто-то сможет мне объяснить. Нарк вводит новые санкции против новых каналов "людей из орбиты депутатов от ОПЗЖ". При этом не вводит санкции против однозначно принадлежащего Петру Порошенко канала "Прямой". Я понимаю, что нарк очень глупый и совсем головой не думает. Но какое-то объяснение ведь есть этому?"

Впрочем, все эти вопросы риторические — диктаторы не считают себя обязанными разъяснять холопам свои действия.

