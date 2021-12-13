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Автор Александр Артамонов

Судебное разрешение Карабахского конфликта: ООН вынесла вердикт

Мир

Вторая Карабахская война в Закавказье, увенчавшаяся, как известно, победой Азербайджана, позволила открыть новую страницу в практике дипломатических отношений: оба враждующих государства подали взаимный иск друг на друга в Международный суд ООН.

 

При этом Ереван настаивал на "расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана", "немедленном возвращении военнопленных" и на "закрытии парка военных трофеев" в Баку. В свою очередь, Азербайджан обратился в суд, чтобы положить конец пропаганде этнической ненависти, направленной против азербайджанского народа, так как, согласно истцу, наблюдается нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (вступила в силу 4 января 1969 г.).

Решение высшей планетарной инстанции стало известно 7 декабря текущего года после слушаний, которые состоялись в период между 14 и 19 октября. Из официального сообщения стало известно, что ООН не удовлетворила иск Армении против Азербайджана по всем статьям обвинения. В свою очередь, председатель суда Джоан Донохью призвала Ереван прекратить нарушения прав человека в отношении азербайджанцев.

Дело не только в Карабахе, но и Донбассе

Штаб-квартира ООН в Женеве
Штаб-квартира ООН в Женеве

Любопытно, что армянская сторона решила использовать изящную интерпретацию статьи о так называемом принципе "remedial secession", то есть "отделение во имя спасения". Как отмечает редакция СМИ "Еркрамас", "в июле 2014 года такой подход предложил (…) профессор Гамбургского университета Отто Люхтерхандт, подчеркнув:

"С точки зрения международного права в самых экстремальных ситуациях возможен акт сецессии, когда часть одного государства отсоединяется от него и присоединяется к другому государству. В английском праве это называется "remedial secession", а в немецком означает невыносимую, требующую изменений ситуацию. Эта норма в вашем случае может быть применима с учётом того, что в отношении армянского народа ещё с конца XIX — начала XX века применялась геноцидальная политика, в результате которой нации нанесена ощутимая по сей день глубокая травма".

Это означает, что если одно государство попирает права какого-либо этнического меньшинства на части своей территории, то такая территория вполне может отсоединиться и присоединиться к другому государству. Именно так в своё время западные страны "поделили" Югославию, отрезав значительную часть территории у Сербии. Очень любопытно, что и немецкий профессор, и представители армянской стороны фактически ссылались на нормы национального права — немецкого или британского, а отнюдь не на международные законы.

С другой стороны, тонкость момента заключается в том, что Ереван поставил Международный суд в достаточно щекотливую ситуацию: единожды признав вышеозначенный принцип относительно Карабаха, чиновники ООН немедленно получили бы заявления ДНР и ЛНР об отсоединении от Украины в целях присоединения их самопровозглашённых республик к Российской Федерации. Выражаясь языком правоведов, ООН в таком случае не только пошла бы против четырёх собственных резолюций, обязывающих Армению восстановить территориальную целостность Азербайджана, но и создала бы опасный прецедент.

В том же, что касается военных преступлений, руины Агдама, Шуши и многих других населённых пунктов Карабаха, покрытого бесконечными минными полями, на которых подрывается и оставшееся жить под охраной российских миротворцев армянское население, никак не свидетельствуют о каких-либо противоправных методах, применявшихся азербайджанцами против вооружённых сил сопредельной страны, а скорее прямо-таки наоборот.

Однако, помимо рассмотренного юридического редкого казуса, который не был одобрен Высшим судом ООН, есть и ещё один любопытный момент в разрешении затянувшейся тяжбы.

Новые правила мировой политики или технология победы

 

Как показала позиция высшей инстанции, ставить на мультикультурализм и мирное сожительство разных народов сейчас выгоднее, чем бесконечно настаивать на своих исключительных правах. Этот комментарий, естественно, относится не только к ситуации в Карабахе, но и ко всем подобным распрям — в том числе, на территории многострадальной Африки.

Победа Азербайджана, во многом, обусловлена именно такой грамотной международной политикой. В настоящее время, как показывает практика, войны выигрывает не только и не столько оружие, сколько информационная и идеологическая политика. То есть Армения проиграла ещё и потому, что руководствуется установками прошлых веков. Мир не желает более слушать о том, кто прав или виноват, так как братоубийственные конфликты тянутся со времён Авеля и Каина. Сегодня люди больше ценят тех, кто предлагает выход из бойни. И с этой точки зрения Ильхам Алиев правильно понял "тренд" и сумел грамотно им воспользоваться.

Не секрет, что бойцы на поле боя редко когда до конца могут контролировать действия собственных солдат. Неправомерное применение оружия и случаи, сопряжённые с необоснованной первобытной жестокостью, наблюдались, конечно же, с обеих сторон в ходе Карабахской войны. Но, как известно, прокуратура Баку возбудила по этому поводу уголовные дела, а вот прокуратура в Ереване этого делать не стала. Что также предопределило исход рассмотрения дела.

Получается, налицо не просто проигрыш, а стратегический просчёт: неправильный политический курс в Армении, который и позволил Азербайджану одержать юридическую победу.

Что можно в таком случае посоветовать Армении? Наверное, ей надо было бы следовать советам своего первого президента Левона Тер-Петросяна, уже давно призывающего свою родину к мирному урегулированию Карабахского вопроса. Прав был, естественно, и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, считающий, что Еревану настала пора отказаться от "ирредентистских иллюзий". На языке дипломатии сие означает претензии какого-либо народа на какую-либо территорию.

И всё же, результат рассмотрения более, чем положительный. Ведь веянием нового времени можно смело счесть обращение государств в ООН для решения международного конфликта. Хочется верить, что и далее, вместо того чтобы прибегать к оружию, враждующие страны будут нанимать адвокатов и идти в суд, предпочитая кровопролитию словесные баталии. Хотя бы для того, чтобы позволить простым людям жить в мире.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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