Политолог: в Нагорном Карабахе Россия предотвратила Третью мировую войну

Какие силы стоят за многолетним конфликтом между Азербайджаном и Ираном, почему Закавказье хотят превратить в плацдарм для Третьей мировой войны и какую роль в этой истории играет Россия, рассказал политолог, специалист по Ближнему Востоку, специалист по Ирану Маис Курбанов.

Плацдарм для мировой войны

— Маис, на днях вооружённые силы Азербайджана атаковали неподалёку от границы позиции Ирана с применением оружия. Расскажите, пожалуйста, о подоплёке противостояния, в котором, как говорят иранцы, задействованы, с одной стороны, Израиль, а с другой — Турция.

— Президенты Азербайджана и Армении сказали, что никаких проблем уже в Карабахе нет. Они в Москве сели за стол, договорились и заключили все мирные контракты. Но это не нравится многим игрокам: Европе, Турции, НАТО.

Азербайджан и Армения — это союзники России, постсоветские государства. Они с Россией даже более тесно связаны, чем во времена Советского Союза, потому что многомиллионное население этих государств сегодня уже жители России.

Запад давно поставил задачу разгромить Советский Союз и Россию, и потихоньку к этому идёт: сначала Прибалтика, потом Грузия, Украина. ЕС и США хотят осуществить такие же гнусные планы и с Арменией, Азербайджаном.

Закавказье большое значение имеет для них. С левой стороны, допустим, Турция, НАТО, справа — это Иран, к которому они враждебно относятся. Все ресурсы они используют против Ирана. Раньше они использовали против России. Так как Россия окрепла, уже с ней они так открыто не играют. Они это видели на Украине, как Донбасс перешёл на сторону России. Они не хотят прямой конфронтации с Россией.

Сейчас они используют Нагорный Карабах. Россия вовремя остановила кровопролитие, а то подключились бы:

Турция,

Франция,

США.

И Иран не потерпел бы присутствия американцев и натовцев у своих границ. Только вмешательство России остановило, может быть, Третью мировую войну.

Но в Азербайджане много враждебных сил против Ирана, и они нагнетают обстановку (ненависть к Ирану, пантюркизм). Они заинтересованы, чтобы между Азербайджаном и Ираном был конфликт, даже вооружённое противостояние. Они заставляют президентов говорить друг другу слова, которые противоречат правилам дипломатии.

Иран сделал большой манёвр: стягивал к границе войска, самое современное оружие, чтобы продемонстрировать всему миру, что он не спит. В Азербайджане тоже нагнетают обстановку. Допустим, фуры, которые раньше свободно проходили, сейчас останавливают; подняли пошлины. Я уверен, что это не со стороны азербайджанцев, которые хотят благополучия своей стране. Это влияние европейцев и американцев. Они хотят испортить отношения между Ираном и Азербайджаном. Иран терпеливо относится к Азербайджану, считает его родным братом. Официально Иран говорит Азербайджану и Армении, что мы ваши друзья. Многие едут в Иран для лечения, покупки дешёвых продуктов. Они не заинтересованы в войне.

В войне заинтересованы большие силы: Франция поддерживает Армению, а Турция и Пакистан — Азербайджан. Они хотят превратить территорию Азербайджана и Армении (Нагорный Карабах) в плацдарм для мировой войны. Но дальновидные Ильхам Алиев и Армен Саркисян этого не допустят.

Россия проявляет и к Азербайджану, и к Армении самое дружеское отношение. Их многомиллионное население находится в России, зарабатывает хлеб для семьи, и они себя чувствуют очень хорошо.

Те, кто нагнетает обстановку, чтобы война произошла в Закавказье, чтобы Россия пострадала, они настраивают пантюркистов, ваххабитов против Ирана. Говорят: "Иран представляет для нас большую опасность, ущемляются права азербайджанцев, турок". А в Иране, наоборот, говорят, что в Азербайджане ущемляют права меньшинств (лезгин, талышей). У них получается нагнетать обстановку. Но насчёт стрельбы на границе всё отрицают и Армения, и Азербайджан, и Иран. Якобы был инцидент, но никаких официальных подтверждений не имеется.

Путь к миру

— Почему президент Азербайджана выразил удивление в связи с решением Ирана проводить военные учения вдоль границы с Азербайджаном? Это вызов?

— Иран — непредсказуемое государство. Они не терпят врагов. Каспийский бассейн открыт для пяти государств в этом регионе. Допустим, каждое из них будет приглашать государства, с которыми дружит. Тогда во что Каспийское море превратится? Это опасно. Отсюда неуверенность друг в друге. Азербайджанский президент имеет право предъявить претензии, потому что сколько войск находится на границе Азербайджана и что у них на уме — никто не знает, и война может начаться неожиданно, за несколько часов.

Иран всегда находится в боевом положении, они народ воспитывают в духе боевого патриотизма. То есть народ за Иран, за правительство — такого единства государства и народа мы не найдём во всём мире. Получается, у Ирана десятки миллионов солдат начеку.

Что касается Азербайджана и Ирана, это братские государства. Иран же всего 200 лет назад перешёл на сторону России, после русско-персидской войны. У них одинаковые религия, обычаи, история. Армения, Азербайджан и Иран веками жили вместе мирно. И сами стали очевидцами того, как англосаксы появились на Кавказе, и начались кровопролития. Думаю, сейчас мирное время будет возвращаться, потому что в Евразийском союзе будут:

Азербайджан,

Армения,

Турция,

Иран,

Сирия.

Будем жить в согласии. Потому что других путей не существует. Война нас никуда не доведёт. Это братоубийство.