Никакого Брюсселя: Путин привёл в чувство Пашиняна и Алиева

Владимир Путин после встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым ясно дал понять, что Брюсселю он вмешиваться в процесс урегулирования на Южном Кавказе не даст.

Путин вернул Пашиняна и Алиева в русло российской логики

Об этом по итогам встречи 27 ноября в Сочи высказываются армянские политологи и политики.

Так Артур Казарян в интервью Aysor. am отметил, что в принятом в Сочи трехстороннем заявлении президент России "ещё раз чётко подчеркнул, что все процессы происходят при его посредничестве, контроле и отклонения от российской линии не будет".

"Президент России дал понять армянской и азербайджанской сторонам, что никаких новых тезисов не может быть выдвинуто в ходе встречи, которая состоится в Брюсселе 15 декабря", — отметил он.

Со своей стороны, экс-вице-премьер Армении, член фракции "Айастан" (" Армения") Армен Горгян в статье "Новая повестка дня Армении" отметил, что почти год после Карабахской войны власти Армении "работали в рамках российской логики", но во второй половине октября — начале ноября, "начались отклонения".

"В итоге вчера в Сочи Россия вернула процесс в исходный, намеченный курс. Только время покажет, как долго эта гегемония России продлится в грядущих процессах", — считает политик.

Российскую логику Армен Горгян описал следующим образом:

Этап 1. Установление режима прекращения огня. Размещение миротворческих сил в зоне конфликта.

Этап 2. Достижение базовых договоренностей об открытии сообщения между Арменией и Азербайджаном.

Этап 3. Разработка новых механизмов для общего взаимопонимания, регионального сотрудничества, в том числе с Турцией.

Этап 4. Достижение консенсуса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, заключению мирного договора или поддержанию долгосрочного статус-кво.

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Политик отмечет, что Армения сегодня не проявляет свою инициативу, которую "трудно проявить в нынешних условиях внутренней ситуации".

"Дискуссии строятся не по логике Север-Юг, которая выгодна нам в первую очередь, а в контексте Восток-Восток, который обозначен в Стамбульской декларации тюркских государств", — написал Горгян.

Это намёк на стремление Еревана к переговорам с Турцией.

Автор призывает правительство озаботиться "разумной национальной безопасностью", реальным экономическим развитием, а не концепцией "мирной эры".

По мнению Артура Казаряна, Армения находится в невыгодным положении в связи с принятым решении о делимитации и демаркации границ.

"Было ясно видно, что Никол Пашинян находится в нервном, напряженном состоянии, а значит, дела у армянской стороны, мягко говоря, не так хороши. Никол Пашинян был настолько напряжен, что снова сослался на то, что его правительство получило мандат доверия от народа. Прежде чем говорить о мандате, он должен понять, что он получил его для мира, безопасности, которых сегодня не существует", — сказал политолог.

Азербайджан решил проблему Зангезурского коридора

Заметим, что азербайджанские политики уверены, что на встрече решен практический вопрос об открытии Зангезурского коридора, чему противилась Армения.

Так, депутат Айдын Гусейнов сказал, что Россия ценит открытие транспортных маршрутов в регионе. По его словам, Зангезурский коридор пройдет от Горадиза до Стамбула. Значительная часть этой дороги общей протяженностью 3610 метров построена, и в настоящее время в Зангилане ведется строительство тоннелей и дорожных развязок и аэропорта.

Собственно, это в основном и интересовало Баку, для этого он и подталкивал армянскую сторону конфликтами в Сюникской области.

Во всём остальном Азербайджан считает себя победителем.

МИД Азербайджана указывает в своём заявлении, что заявление по итогам встречи в Сочи, полностью отражает позицию Азербайджана.

"В постконфликтный период Азербайджан призвал к полному выполнению трехсторонних заявлений, открытию всех коммуникаций в регионе, началу процесса делимитации между двумя странами и нормализации отношений на основе международного права, — сообщили в МИД.

После трехсторонней встречи в Сочи Никол Пашинян заявил прессе, что по некоторым вопросам "разногласий нет".

"Хочу отметить, что очень позитивно, что мы прояснили свою позицию по многим вопросам".

Россия отодвинула Турцию от Южного Кавказа

Отметим, что неделю назад Никол Пашинян предложил Ильхаму Алиеву через председателя Евросовета Шарля Мишеля провести переговоры в Брюсселе 15 декабря. Учитывая, что Пашинян лоббировал встречу с Реджепом Эрдоганом через Грузию и заявлял об "эре мира" с Турцией, на встрече могло произойти резкое усиление позиций Анкары на Южном Кавказе.

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