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Политолог объяснил, почему Россия не остановит Азербайджан в войне с Арменией

Мир

Политолог Каринэ Геворгян в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказала о ситуации на армяно-азербайджанской границе. По её словам, Азербайджан начал наступление на армянские позиции, поэтому конфликт можно назвать реальной войной.

Политолог: "Азербайджан враждебен России"

Геворгян отметила, что ситуация на границе может привести к тому, что российская военная база в армянском Гюмри может оказаться отрезанной от остального мира.

"Азербайджан начал наступление, фактически уже ведет войну и крупнокалиберной техникой (с обеих сторон, естественно) на суверенной территории Республики Армения. Я говорю серьезно: там война.

И фактически Азербайджан уже занял высоты, которые позволяют ему контролировать дороги. Результатом может стать то, что российская 102-я база окажется отрезанной от коммуникаций, практически в блокаде", — заявила Геврогян.

Фактор ГУАМ

Политолог уточнила, что остановить Азербайджан может только Россия, но по её мнению Баку в политическом плане на самом деле враждебен Москве. Геворгян напомнила, что Азербайджан состоит в организации ГУАМ, поэтому ближе к позиции Украины, Грузии и Молдавии.

"Азербайджан — не член ЕАЭС, Азербайджан — не член ОДКБ. Азербайджан — член СНГ. Кроме всего прочего, Азербайджан — член такой организации, о которой все почему-то забыли, которая называется ГУАМ. Кто-то сказал, что она умерла — ничего подобного. В рамках этого ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) — продолжаются мероприятия и совещания всякого рода, координированные действия политические.

В данном случае может ли Азербайджан считаться полностью российским союзником? Нет, в каких-то вопросах — да, я совершенно даже не собираюсь этого оспаривать. Но на этом треке, политическом треке, а ГУАМ — это политическая организация, которая курируется Западом… Азербайджан же из нее не выходит и проводит у себя эти мероприятия, и сотрудничает с Украиной, сегодняшней Украиной", — продолжила Геворгян.

Геворгян добавила, что сотрудничество между Азербайджаном и Россиией ограничивается тем, что Баку покупает у Москвы "оружие и газ", а в обратном направлении поставляются "фрукты и овощи".

  • 26 ноября в Сочи пройдут трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Приурочены они будут к годовщине подписания документа о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Во время разговора должны быть рассмотрены шаги для нормализации ситуации в регионе.
  • 15 декабря в Брюсселе Алиев и Пашинян проведут переговоры при посреднечестве политиков стран Евросоюза.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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