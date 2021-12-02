Политолог Каринэ Геворгян: Британия хочет стать “царём горы” за занавесом

Может ли Азербайджан устроить блокаду 102-й российской базы, кому выгодно создавать напряжение на дуге "Запад — Юг” для России, как Британия хочет стать "царём горы” за занавесом и почему Россия выигрывает у Турции в военном плане, но проигрывает в политическом, рассказала главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой политолог Каринэ Геворгян.

Британские игры

— Каринэ Александровна, какая ситуация складывается вокруг России? К чему приведут эти события?

— Идёт обострение на Донбассе, накачка Украины натовскими спецназовцами. И ещё Азербайджан начал наступление, фактически уже на территории Республики Армения. Если его сегодня не остановит Москва, то будет война. Азербайджан уже занял высоты, которые позволяют ему контролировать дороги. В результате российская 102-я база окажется отрезанной от коммуникаций, практически в блокаде.

— Азербайджан вроде бы союзник России?

— Азербайджан не член ЕАЭС, ОДКБ. Азербайджан — член СНГ. Кроме того, Азербайджан — член организации ГУАМ. В её рамках:

Грузия,

Украина,

Азербайджан,

Молдавия

продолжают скоординированные политические действия. Может ли Азербайджан считаться полностью российским союзником? В каких-то вопросах — да. Но ГУАМ курируется Западом. Азербайджан же из неё не выходит. Какое у нас сотрудничество? Алиев покупает у России оружие, газ. Продаёт нам овощи и фрукты. Я сейчас не об этом говорю.

Кризис на белорусско-польской границе, Донбасс, НАТО в Чёрном море, Закавказье. Так по дуге "Запад — Юг" для России создают несколько точек напряжения, при которых нам нужно рассредоточивать свои политические и военные силы.

Я уже молчу о том, что происходит в Средней Азии, в Афганистане.

— Вы считаете, что это всё организовано?

— Да. Любой инженер скажет, что если есть явления, которые, как ни странно, синхронизируются, то ищите точку, из которой исходят проблемы. Как правило, это одна точка, порождающая несколько проблем.

Дарья Асламова с этими беженцами прошла, у них у всех были буклеты с телефонами, с правилами, как себя вести, куда звонить, что говорить. Тут вообще бредовая ситуация. Германия готова беженцев принять. Белоруссия готова за свои средства отправить их назад или в Германию, но в связи с санкциями "Белавиа" не может прилететь в Германию. И тут Польша их слезоточивым газом, водомётами. А чьим агентом была и остается Польша в ЕС? Все считали, что США.

С 2016 года высокоинтеллектуальные создатели сценариев на Британских островах тихо гегемонистский стул из-под США вытаскивают.

Все ругают США, которые тоже не зайки ушастые. Но в нынешней кризисной ситуации:

в финансах,

экономике,

политике,

мигрантском вопросе,

COVID-19,

видно, как британцы из-под американцев этот стул вытаскивают.

— Британия вспомнила, что они империя?

— Поскольку ресурса материального имперского у них больше нет, они хотят быть "царём горы" за занавесом. Кое-что им удаётся. Кто самая близкая из западных стран для Турции и Эрдогана? Британия. Когда был кризис в Средиземноморье, Франция выдвинула свой флот к берегам Кипра. Кто поддержал Турцию? Британцы в ответ выступили против греков и французов.

— Зачем Британии эти интриги?

— Британии выгодно развалить Евросоюз. Её союзник в ЕС — это Польша. Польша сейчас не против Белоруссии выступает, а против Германии.

Вспомните, в июне Байден, можно сказать, умоляет Путина встретиться. Встречается с ним в Женеве 16 июня. После этого Меркель и Макрон делают заявления, что европейским лидерам тоже нужно встретиться с Путиным. И тут Польша поднимает такой визг! Я сейчас не про польский народ говорю.

Польша, Болгария, Румыния — марионетки.

Чьи? Британия вытаскивает стул из-под Америки, которой есть чем заняться (у Америки полно проблем), но Америка — большая страна, мощная, которая может себе позволить частичную изоляцию. И не факт, что не вернётся на роль царя горы. Но сейчас у Америки действительно проблемы, которые необходимо решать. Ведь неслучайно американские военные покинули Сирию — они в Ирак уехали. Встреча Байдена и Си состоялась. Значит, точки напряжения смещаются туда, откуда мы начали: Белоруссия, Украина, Молдавия. Приднестровье, Чёрное море и Закавказье.

— Как это связано с тем, что произошло в Афганистане? Уход американцев запустил там многие процессы.

— Понятно, что камень покатился с горы, теперь пуштуны будут требовать создание Великого Пуштунистана, это грозит Пакистану развалом страны. Эмомали Рахмон вдруг (но таджиков в Афганистане больше живёт, чем в Таджикистане) говорит о необходимости создания Великого Таджикистана. Там тоже движение вовсю пошло.

— Что сейчас происходит в Иране? США ему всё время угрожают, обещают новые санкции.

— Санкции очень тяжёлые на Иран наложены. Иран от этого очень страдает. А порт Чабахар вне санкций в Иране. Так что здесь санкции, тут рыбу заворачивают.

Давайте дождёмся 29 ноября. В Вене должна быть серьёзная встреча и переговоры, касающиеся иранской ядерной программы.

По всей видимости, эта встреча отложена не будет. Есть уже заметные попытки её сорвать, в Персидском заливе была попытка захвата танкера. Иран обвинил США, как и положено. Но на самом деле там видны британцы.

Турецкий план по захвату России

— Эрдоган делает попытки пересмотреть общемировые договорённости, которые были приняты в 1945 году.

— Эрдоган сказал, что "наши минареты — это штыки, купола мечети — наши каски, а мусульмане — наши солдаты". Он говорил, что Крым пора Турции отдать, потому что в 1774 году Екатерина подписала Кючук-Кайнарджийский договор с Османской империей. Крым может быть российским либо турецким по этому договору, который никто не отменял, по большому счёту.

— Но ведь нет уже ни Российской империи, ни Османской империи.

— Эрдоган держит шесть баз на территории Иракского Курдистана, в Сирию залез, десять баз у него в Африке: Катаре, Судане. Но как только он объявил операцию в Сирии, 500 турецких военных написали заявление об отставке, и среди них были генералы и старшие офицеры. Так что там тоже не всё в порядке.

На южном направлении его арабский мир не очень пускает, из Магриба его потихонечку выдавливают. Мы это видели по событиям:

в Тунисе,

Марокко,

Ливии.

И он активно идёт на постсоветское пространство. За последние две недели Тюркский совет был реформирован в Организацию тюркских государств, это плавный дрейф к созданию армии Турана.

России не страшна армия Турана в военном плане. А в политическом?

Съезд мухаджиров, абхазов с присутствием председателя парламента Абхазии в Измите. Абхазия дрейфует в Туран, хотя половина абхазов — граждане России.

Мы каждый раз на поле битвы выигрывали, а политически проигрывали, зато все за Османскую империю заступались.

Турция с проектом Турана шурует в постсоветских республиках вовсю. А что российская дипломатия делает на постсоветском пространстве? Ничего.

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