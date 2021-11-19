Станислав Бышок: у преступника нужно указывать национальность

Почему нельзя замалчивать этническую принадлежность преступников, в чём ошибка беженцев, собравшихся на границе Белоруссии и Польши, а также о том, чего боится Зеленский, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой кандидат политических наук, специалист по международным отношениям Станислав Бышок.

Не все мигранты — беженцы

— Станислав, на границе Польше и Белоруссии тысячи мигрантов из Ирака, Сирии. Они собираются идти в Британию, Германию. Евросоюз обвиняет Лукашенко в том, что тот не сдерживает потоки беженцев. Как вы оцениваете ситуацию?

— Если вы в холодное время года в холодной стране идёте в лес, то рискуете замёрзнуть.

Если вы живёте в тёплой стране, то лучше оставаться в этой тёплой стране, а не идти в холодную страну и не мёрзнуть там в лесу. Это базовая рекомендация людям любой национальности, вероисповедания. И разумеется, нужно соблюдать закон — нельзя лезть через границу чужого государства.

Тем более когда вам с той стороны пограничники говорят, что у вас нет документов соответствующих.

Большинство этих мигрантов из Иракского Курдистана. Там живет 5 миллионов. Это сложная территория, но она не считается зоной боевых действий. А исходя из странной логики, все эти 5 миллионов могут вдруг решить, что они являются не жителями Курдистана, а жертвами какой-то внешней силы, и требовать статус беженца в любой стране:

Германии,

Великобритании.

Разумеется, приём беженцев — это обязанность любого цивилизованного государства, которое граничит с зоной конфликта. Но тут человек из региона, который не признан зоной боевых действий, летит через полмира в мирную страну, оттуда хочет перейти в другую мирную страну, а из неё ещё в третью мирную страну: эти мигранты через Польшу хотят в Германию, потому что считают, что Германия даст им возможность жить комфортнее, чем они живут у себя на родине.

Поэтому официальное посольство Ирака в Белоруссии сейчас активизировалось, чтобы способствовать возвращению граждан Ирака (то есть большинства людей на границе Белоруссии и Польши) домой. Ирак не находится целиком в зоне боевых действий. Скажем, Багдад — это цветущий город, который никогда не спит.

У преступника есть национальность

— У нас тоже много мигрантов. Раньше они приезжали на стройки, выполняли тяжёлую работу. Теперь их стало слишком много, целые поселения в Новой Москве. Там страшно ходить. Недавно на местных мужчин напали в метро дагестанцы, в Ватутинках три азербайджанца (только получили гражданство России). Возникла дискуссия, нужно ли указывать национальность преступников. И почему в таких случаях диаспоры тут же начинают помогать своим?

— В США есть подробная статистика по всему, в том числе по преступлениям:

кто совершил,

в каком городе,

в каком районе города,

на какой улице,

сколько лет преступнику,

кто он по происхождению,

какое у него образование,

кто его жертва.

Это открытая информация, много научных работ этому посвящено. Скажем, когда были конфликты, связанные с BLM, Джорджем Флойдом — якобы белые полицейские больше атакуют чернокожих.

Оказалось, что действительно у чернокожих выше уровень смертности в результате перестрелок, но это перестрелки внутри конкретных районов, где одни чернокожие убивают других. То есть полицейские на десятом месте среди причин смертности.

У нас любят критиковать двойные стандарты. Но если мы замалчиваем тему национальности преступника, получаются двойные стандарты, потому что когда мы хвалим учёного, певца, актёра, то можем сказать: "Уроженец славной такой-то республики". И наоборот, если национальный фактор неважен, то тогда почему кавказские диаспоры вступаются за своих, а не за:

Иванова,

Петрова,

Сидорова?

Вы группируетесь по национальному признаку, "своих" же защищаете ("своих" я беру в кавычки). У вас Рафик невиновный не потому, что он невиновный, а потому, что он Рафик, то есть "свой", и его нужно всячески обелять, в том числе требуя запретить указание национальности. Вот в этом проблема. Опять же: знает кошка, чьё мясо съела.

Если вы так громко заявляете о том, что национальность не имеет значения, значит, она имеет значение. Поэтому если конфликт произошёл у людей разных национальностей, то, конечно, в СМИ нужно указывать национальность.

Антироссийский от страха

— Зеленского сначала считали пророссийским кандидатом: говорил по-русски, бизнес у него был в России. Постепенно он стал Володимиром, заговорил по-украински. Сейчас у него всё хлестче заявления, особенно последнее заявление по поводу освобождения Киева 6 ноября 1943 года. Что делает его столь агрессивно антироссийским?

— Зеленский хочет переизбраться на следующий срок, несмотря на то, что обещал, что будет президентом одного срока, наведёт порядок, всех посадит, в том числе Порошенко, сделает хорошую красивую Украину и уйдёт опять в шоу-бизнес. Аппетит приходит во время еды. И одновременно с аппетитом приходит профессиональная деформация. Это относится не только к Зеленскому.

Официальной точкой зрения на Украине является то, что Украина находится в войне с Россией, которая не останавливается на:

Донецке,

Луганске,

а хочет подчинить Украину. Отсюда риторика, которую в России называют переписыванием истории. Соответственно, если вы хотите сохранить президентский пост и переизбраться, то должны идти в этом мейнстриме.

Если Зеленский заявит что-то о компромиссах с Российской Федерацией, то его политические оппоненты скажут, что это пророссийский шаг, Зеленский — агент Кремля, и мы не можем его переизбрать.

Поэтому Зеленский осторожен. Осторожность здесь означает более грубые, резкие заявления в адрес России.

С русским языком на Украине парадоксальная ситуация. Там пришли к чудовищным выводам о том, что если снизить до минимума присутствие русского языка в официозе, науке, то можно стать сильнее, лучше.

Но учтите, что русский язык не только постсоветский, но и один из лидирующих мировых языков, а украинский таким не является и никогда им не станет.

Но в перспективе от этого будет хуже самим гражданам Украины с точки зрения нормального трудоустройства и переезда в Россию. Потому что русский язык сложный, его надо в школе учить. Но о перспективе учёные думают, философы, а Зеленский думает от выборов до выборов. За три года ещё не развалится система образования, все украинцы ещё не уедут в Россию, поэтому пока можно на этом коньке продержаться.