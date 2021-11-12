Хунта отпускает японских журналистов, но судит американских

Военный суд Мьянмы приговорил американского журналиста к 11 годам тюремного заключения за нарушение иммиграционного законодательства, создание незаконного объединения и поощрение протестов против местных военных.

Данни Фенстер

Тихий американец

Ранее на этой неделе Данни Фенстеру (Danny Fenster), которого вместе с другими журналистами задержали в международном аэропорту Янгона в мае, были предъявлены два дополнительных обвинения в подстрекательстве к мятежу и терроризме, которые предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Суд над ним по новым обвинениям состоится уже 16 ноября.

37-летний Фенстер является главным редактором интернет-сайта Frontier Myanmar. По данным веб-издания Frontier, ранее Фенстер сотрудничал с независимым новостным сайтом Myanmar Now, известного своей критической позицией по отношению к военным, осуществившим госпереворот в феврале 2021 года.

"Все обвинения основывались на утверждении, что он работал на запрещённое средство массовой информации Myanmar Now. Данни ушёл из Myanmar Now в июле 2020 года и присоединился к Frontier в следующем месяце, поэтому на момент ареста в мае 2021 года он работал с Frontier более девяти месяцев, — сообщает новостной сайт. — Нет абсолютно никаких оснований осуждать Данни по этим обвинениям".

Некоторое время назад в Мьянме судили японского журналиста-фрилансера Юки Китадзуми по обвинению в распространении фейковых новостей. Однако писавшего для многих крупных новостных агентств Японии журналиста отпустили по требованию МИД Японии. Что не было сделано по отношению к гражданину США.

В своём заявлении, сделанном перед вынесением приговора, госдепартамент США отмечает, что "глубоко несправедливый характер задержания Данни очевиден для всего мира. Режим должен предпринять разумные шаги и немедленно освободить его".

"Это посыл не только международным журналистам … но и журналистам Мьянмы, что информация о фактической ситуации может привести к их многолетнему тюремному заключению", — сказал агентству AFP старший советник неправительственной организации, занимающейся анализом и способами решения международных конфликтов, Crisis Group Myanmar Ричард Хорси (Richard Horsey), при этом назвавший данный приговор "возмутительным".

Он добавил, что американские дипломаты работают над освобождением Фенстера, но отметил: "очевидно, что этот приговор является большим препятствием для усилий США".

Государственный переворот по-азиатски

Очередная смена власти в Республике Союз Мьянма произошла 1 февраля этого года. Люди в погонах арестовали президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и ряд руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию".

Госпереворот в мьянме

Причиной стали якобы "карусели" со списками избирателей во время ноябрьских парламентских выборов. Исполняющим обязанности президента страны числится вице-президент Мьинт Шве. Де-факто 60 миллионами жителей управляет главнокомандующий вооружёнными силами республики Мьянмы Мин Аун Хлайн. Народ безмолвствует.

Правозащитники из соседних азиатских государств полагают, что по меньшей мере 1 178 человек убиты, а 7 355 арестованы. На сегодняшний день известно, что задержано около 80 местных журналистов. Согласно данным бирманской Ассоциации помощи политическим заключённым (AAPP), 50 из них всё ещ находятся за решёткой, а половина подверглась уголовному преследованию.

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