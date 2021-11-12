EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Хунта отпускает японских журналистов, но судит американских

Мир » Азия » Южная Азия

Военный суд Мьянмы приговорил американского журналиста к 11 годам тюремного заключения за нарушение иммиграционного законодательства, создание незаконного объединения и поощрение протестов против местных военных.

Данни Фенстер
Данни Фенстер

Тихий американец

Ранее на этой неделе Данни Фенстеру (Danny Fenster), которого вместе с другими журналистами задержали в международном аэропорту Янгона в мае, были предъявлены два дополнительных обвинения в подстрекательстве к мятежу и терроризме, которые предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Суд над ним по новым обвинениям состоится уже 16 ноября.

37-летний Фенстер является главным редактором интернет-сайта Frontier Myanmar. По данным веб-издания Frontier, ранее Фенстер сотрудничал с независимым новостным сайтом Myanmar Now, известного своей критической позицией по отношению к военным, осуществившим госпереворот в феврале 2021 года.

"Все обвинения основывались на утверждении, что он работал на запрещённое средство массовой информации Myanmar Now. Данни ушёл из Myanmar Now в июле 2020 года и присоединился к Frontier в следующем месяце, поэтому на момент ареста в мае 2021 года он работал с Frontier более девяти месяцев, — сообщает новостной сайт. — Нет абсолютно никаких оснований осуждать Данни по этим обвинениям".

Некоторое время назад в Мьянме судили японского журналиста-фрилансера Юки Китадзуми по обвинению в распространении фейковых новостей. Однако писавшего для многих крупных новостных агентств Японии журналиста отпустили по требованию МИД Японии. Что не было сделано по отношению к гражданину США.

В своём заявлении, сделанном перед вынесением приговора, госдепартамент США отмечает, что "глубоко несправедливый характер задержания Данни очевиден для всего мира. Режим должен предпринять разумные шаги и немедленно освободить его".

"Это посыл не только международным журналистам … но и журналистам Мьянмы, что информация о фактической ситуации может привести к их многолетнему тюремному заключению", — сказал агентству AFP старший советник неправительственной организации, занимающейся анализом и способами решения международных конфликтов, Crisis Group Myanmar Ричард Хорси (Richard Horsey), при этом назвавший данный приговор "возмутительным".

Он добавил, что американские дипломаты работают над освобождением Фенстера, но отметил: "очевидно, что этот приговор является большим препятствием для усилий США".

Государственный переворот по-азиатски

Очередная смена власти в Республике Союз Мьянма произошла 1 февраля этого года. Люди в погонах арестовали президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и ряд руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию".

госпереворот в мьянме
Госпереворот в мьянме

Причиной стали якобы "карусели" со списками избирателей во время ноябрьских парламентских выборов. Исполняющим обязанности президента страны числится вице-президент Мьинт Шве. Де-факто 60 миллионами жителей управляет главнокомандующий вооружёнными силами республики Мьянмы Мин Аун Хлайн. Народ безмолвствует.

Правозащитники из соседних азиатских государств полагают, что по меньшей мере 1 178 человек убиты, а 7 355 арестованы. На сегодняшний день известно, что задержано около 80 местных журналистов. Согласно данным бирманской Ассоциации помощи политическим заключённым (AAPP), 50 из них всё ещ находятся за решёткой, а половина подверглась уголовному преследованию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Военные низвергли президента Мьянмы. Объявлено чрезвычайное положение
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы мьянма журналист
Новости
В Тбилиси проходят акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили
Бузова объяснила, почему пропала на несколько дней
В Госдуме ответили на обвинения Киева о ведении Россией "энергетической войны"
Доктор Мясников о введении QR-кодов: "Мера принуждения к вакцинации"
Лукашенко не согласовал с Москвой заявление о возможном перекрытии газа для ЕС
Российские дети всё чаще сталкиваются с травлей в интернете
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Собчак высмеяла подругу Тимати из-за родинок, "помогающих стать богатой"
Количество мигрантов на белорусско-польской границе растёт
Число заболевших детей удвоилось в новую волну COVID-19 в Москве
Последние материалы
“Маска печали” на лице формируется из-за гипертонуса платизмы
В Госдуме ответили на обвинения Киева о ведении Россией "энергетической войны"
Хунта отпускает японских журналистов, но судит американских
Доктор Мясников о введении QR-кодов: "Мера принуждения к вакцинации"
Лукашенко не согласовал с Москвой заявление о возможном перекрытии газа для ЕС
Российские дети всё чаще сталкиваются с травлей в интернете
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Собчак высмеяла подругу Тимати из-за родинок, "помогающих стать богатой"
Чем лучше, тем хуже: вопрос трудовых мигрантов ставит власти перед дилеммой
Количество мигрантов на белорусско-польской границе растёт
Популярное
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.

Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Мир. Новости мира
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Игорь Буккер Хунта отпускает японских журналистов, но судит американских Игорь Буккер Усам Оздемиров Чем лучше, тем хуже: вопрос трудовых мигрантов ставит власти перед дилеммой Усам Оздемиров Ирина Шлионская Цифровое "клонирование" — аналог бессмертия? Ирина Шлионская
Здоровье
В Москве стартует третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Экономика и бизнес
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Мир. Новости мира
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников