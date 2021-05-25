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Американский журналист арестован в аэропорту Мьянмы

Мир

Гражданин США Дэнни Фенстер, главный редактор журнала Frontier Myanmar, был задержан в международном аэропорту Янгона, Мьянма.

Американский журналист арестован в аэропорту Мьянмы

Об этом сообщили работодатели, опубликовав заявление на сайте издания.

"Мы не знаем, почему задержали Дэнни, и не можем связаться с ним с самого утра. Мы обеспокоены его благополучием и призываем к его немедленному освобождению”, — написано в сообщении.

Госдепартамент США заявил, что ему известно об аресте Фенстера:

"Мы серьезно относимся к нашей ответственности за оказание помощи гражданам США за рубежом и следим за ситуацией”, — сказал пресс-секретарь, отказавшись предоставить более подробную информацию по соображениям конфиденциальности.

Известно, что 37-летний Фенстер работал во Frontier Myanmar около года.

"В момент задержания он собирался лететь домой, чтобы повидаться со своей семьей, — рассказал главный редактор Frontier Томас Кин. — Около 10 часов утра стало известно, что Фенстеру не разрешили сесть на его рейс из Янгона. Нам сообщили, что Фенстера поместили в печально известную тюрьму Инсейн в Янгоне" (тюрьма известна во всем мире своими бесчеловечными условиями, коррупцией, жестоким обращением с заключенными и применением психических и физических пыток. — Прим. ред.).

По данным группы мониторинга АСЕАН, по меньшей мере 34 журналиста и фотографа остаются под стражей по всей Мьянме.

В Индексе свободы прессы "Репортёры без границ" за 2021 год Мьянма заняла 140-е место из 180 стран.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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