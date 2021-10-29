Востоковед: США нужен агрессивный Эрдоган, чужой для турецкого народа

В последнее время в международной повестке всё чаще мелькают одиозные заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о "несправедливости мирового устройства", антагонистической позиции Турции и намерениях "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН, чтобы что-то изменить, а, значит, повысить свой статус и усилить своё влияние в нужном ключе. За этим стоят претензии турецкого президента на глобальную роль в новых направлениях, и этот сценарий устраивает США, считает востоковед, руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин.

— Александр Дмитриевич, с чем Вы связываете усиление амбиций Эрдогана и его агрессивной внешнеполитической риторики за последнее время?

— Эрдоган, который потерял поддержку большинства жителей крупнейших городов Турции — Анкары, Стамбула, Анталии и Измира — и сохраняет твёрдую, надёжную поддержку только в провинции, в сельской местности, проводит наступательную, агрессивную политику, потому что у него другого выхода нет. Внутри страны в силу полного провала европейского курса, в силу сложных отношений с США и Россией он не может сделать практически ничего, так как в этих четырёх названных городах сконцентрирована почти вся реальная элита Турции. Поэтому внешний вектор был и остаётся главным для политики Эрдогана, и его роль будет только наращиваться.

— Где именно сейчас простираются амбиции Эрдогана и нынешней военной элиты Турции?

— Это очень важная оговорка, потому что после попытки государственного переворота в Турции, когда фактически благодаря российской поддержке, российским специалистам, российской информации Эрдоган избежал ареста заговорщиками и провёл тотальную чистку в армии. В авиации, в первую очередь, поскольку переворот возглавляли авиационные генералы, и в меньшей степени во флоте и в политической элите. Речь идёт о порядка 70 тысяч человек, "вычищенных" из рядов госслужбы с ярлыком "неблагонадёжных" либо отправленных в тюрьму, и о пяти-семи тысячах служащих армии.

География амбиций Эрдогана диктуется американцами фактически при его антиамериканской риторике. Но рисунок амбиций рисуют США.

Во-первых, это Мекка и Медина, две святыни. Из его уст уже это звучало, пока в мягких формах, а из уст близкой к нему элиты это прозвучало более прямо. Речь не идёт в их риторике о захвате Мекки и Медины в Саудовской Аравии, а о возвращении двух святынь под контроль турецкого государства. Ещё во времена того самого знаменитого Лоуренса Аравийского работало очень много и военных, и разведчиков Британии по созданию арабской армии, которая могла бы хоть как-то воевать с Турцией, поскольку турки надёжно тогда контролировали Красное море, все города, порты нынешних ваххабитских стран Аравийского полуострова и Персидского залива.

Во-вторых, Египет. Эта страна в их риторике имеет историческое основание, причем серьёзнейшее, поскольку Египет был самой мощной и самой богатой частью Османской империи.

В-третьих, Ливия. Турция является одной из нескольких самых влиятельных стран в раскладе сил в современной Ливии наряду с Россией, Францией, США, Италией.

В-четвёртых, Афганистан. У турков с талибами* (организация "Движение "Талибан" признана террористической и запрещена в РФ) особые отношения. Неважно, что им там ничего не светит, но амбиции есть, и они подкрепляются встречами, ожиданиями афганцев о том, что турки могут стать их военными союзниками, что, конечно же, невозможно, никакого решающего турецкого воинского контингента в Афганистане никогда не будет.

В-пятых, это амбиции Турции, направленные на расширение влияния на Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Башкирию, Татарстан, Якутию и так далее. Эти амбиции, конечно, ещё звучат, но на сегодня они не столь актуальны в силу позиций вышеперечисленных стран и регионов, не приемлющих даже намека на турецкое доминирование или даже турецкое лидерство у себя. Остаётся Азербайджан, Сирия и борьба с курдами.

То есть Турция обозначила претензии на мировую глобальную роль в очень широком пространстве от Ливии до Афганистана. Это ничем не подкреплено, но это обозначено, это пытаются подкрепить военными договорённостями, турецкими контингентами, которые работают в Ливии, Афганистане, Сирии. И риторика, и действия Турции будут всё более агрессивными.

— Коснётся ли это России?

— России это не угрожает. Россия поступила очень мудро, дав Турции возможность реально влиять на экономику европейских государств через проекты российско-турецких газопроводов. Плюс проект АЭС "Аккую". В целом, "Газпром" единственный продолжает массово строить атомные электростанции на планете, ни китайцы, ни американцы, ни французы этого не делают. Позиция России грамотная.

Однако нет никаких оснований, чтобы Эрдоган или те силы, которые могут прийти к власти там, сменили внешний курс по глобальному военному присутствию Турции, по её глобальным военным амбициям, из которых самая главная — это, конечно, не Средняя Азия, не Афганистан, а Египет и арабское ваххабитское пространство.

Этот курс продолжится, но так, как рисуют американцы, чтобы Турция вошла в военную сферу немецкого расширения, немецкого влияния, немецкой ответственности за военно-промышленный комплекс (ВПК) Турции и турецкой армии. А ВПК Германии — это ВПК Европы. Факельное шествие в Берлине, которое прошло в сентябре 2021 года не с нацистами, а с действующими военными Бундесвера, это то, что и планируют США. У Турции останется один-единственный настоящий союзник, который может по-настоящему помочь в строительстве ВПК и поддержать внешние военные амбиции, это "нацистская", агрессивная, наступательная Германия после Ангелы Меркель, где мы видим усиление крайне правых партий.

— Вспоминается недавнее заявление главы Минобороны ФРГ о том, что НАТО в случае необходимости готова применить оружие для сдерживания России, в том числе ядерное. А за пару дней до этого Эрдоган в парламенте Анголы выступил с критикой на грани оскорблений по поводу того, что "судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне"…

— Реплики Эрдогана на форуме по поводу СБ ООН никакого значения не имеют ни для внешней политики, ни для мировой повестки, ни для кого, кроме внутритурецкого потребления, потому что два мировых проекта сообщества стран — Лига Наций и ООН — никогда не формировались неким консенсусом или желанием наций, государств, они всегда были неким результатом военных побед и поражений. Судьбу двух единственных на сегодняшний день мировых объединений, которые имеют какие-то полномочия, всегда решало малое количество стран-победителей. Попытки стран, имеющих на порядок больше, чем Турция, оснований для вхождения в СБ ООН в качестве постоянных членов, как, например, Индии и Японии как самой многочисленной (почти вровень с Китаем) и третьей по экономической мощи страны, соответственно, тоже ничем не закончились. Основания, что нас много или мы богаты, никакого отношения к тому, что мы победители в мировой войне с врагом человечества, не имеют. Поэтому претензии Эрдогана, Турции на какую-либо роль в ООН или на реформирование ООН никакого значения не имеют вообще. Это американский сценарий, по которому в итоге Турция станет младшим военным союзником в будущем агрессивной Германии.

— Недавний дипломатический скандал с объявлением по решению Реджепа Эрдогана послов 10 западных стран персонами нон-грата также направлен на внутриполитический контекст в Турции ?

— Высылка дипломатов просто идеально вписывается в то, что нужно американцам. Им нужно, чтобы Турция превратилась в младшего союзника Германии, которая даст туркам ВПК. К чему всё идет однозначно и безупречно сейчас.

США совершенно никаким образом не волнует, как ведёт себя Эрдоган, подчиняется он или не подчиняется, ведёт он самостоятельную политику, как, например, с АЭС "Аккую" и газопроводами из России или покупкой С-400. Они заинтересованы в больших амбициях Эрдогана, потому что Эрдоган не турок. Он мусульманин-грузин. Для него турецкий народ — чужой народ. Здесь не надо гадать. США нужна борзость Эрдогана. Не может вменяемый человек пойти на Россию. Не может вменяемый турок пойти на Мекку и Медину. Нужен Эрдоган. Амбициозный, в себя влюблённый человек, чужой для турецкого народа. Даже в своём предвыборном видеоролике Эрдоган взбирается на вершину власти по головам турецкого народа. В Интернете видео набрало колоссальное количество просмотров. США нужно, чтобы Турция проводила свою агрессивную политику везде, где у неё хватает денег.

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