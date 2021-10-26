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Скандала не будет - Эрдоган разрешил поучавшим его послам остаться в Турции

Мир

Турецкий президент отступил от своих угроз объявить дипломатов 10 стран “персонами нон грата”.

Скандала не будет - Эрдоган разрешил поучавшим его послам остаться в Турции

Решение, как сообщается, было объявлено Тайипом Эрдоганом после заседания правительства, состоявшегося поздно вечером в понедельник.

Незадолго начала заседания посольство США, наряду с другими участниками скандала, опубликовало заявление, в котором пообещало соблюдать статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, в которой говорится, что представительства не должны вмешиваться в дела страны пребывания.

Эрдоган вновь выразил свое недовольство первоначальным заявлением 10 дипломатов, назвав его “большим оскорблением” судебной власти страны, которая “не принимает ничьих приказов”. Однако он признал “шаг назад” со стороны посольств, сигнализируя, что конфликт был разрешен.

“Мы не намерены создавать кризис, и эти посольства отступили в своем заявлении о присоединении к Венской конвенции. Мы ожидаем, что отныне послы будут действовать соответствующим образом”, - заявил Эрдоган.

Вскоре после заявления президента его самый старший помощник Фахреттин Алтун предупредил, что страна предпримет дальнейшие шаги против послов-нарушителей, если сочтет это необходимым.

“Наше министерство иностранных дел уже дало необходимый ответ этим иностранным миссиям и предупредило их об их неприемлемом поведении, - написал Алтун в Twitter. - Наше правительство не будет уклоняться от любых дальнейших шагов, чтобы показать, что мы никогда не поставим под угрозу наш национальный суверенитет”.

Напомним, дипломатический скандал разгорелся на прошлой неделе, после того как посольства США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Новой Зеландии и Нидерландов опубликовали совместное заявление, в котором призвали к скорейшему и справедливому разрешению дела Османа Кавалы, турецкого бизнесмена и филантропа. Кавала содержится в тюрьме без обвинительного приговора с 2017 года, ему предъявлены различные обвинения, начиная от финансирования акции протеста в парке Гези в 2013 году и заканчивая участием в неудачной попытке государственного переворота в 2016 году.

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Эрдоган передумал высылать из Турции послов 10 стран: названа причина
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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