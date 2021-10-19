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Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с официальным рабочим визитом в Анголе, принял участие в турецко-ангольском бизнес-форуме.

Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне

Во время своего выступления, говоря о желании Турции выстроить "партнёрские отношения" с Анголой, Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива":

"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстки стран, которые были победителями во Второй мировой войне, — заявил турецкий лидер (цитата его пресс-службы). — Мир больше пяти".

Говоря так, Эрдоган, по-видимому, имел в виду пять стран — постоянных членов ООН — Великобританию, Россию, Китай, США и Францию.

К слову, о необходимости "глобальной перезагрузки" всей мировой политики Тайип Эрдоган заявляет не в первый раз. Например, в своей недавно вышедшей книге он провозгласил конец "гегемонии Запада".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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