Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с официальным рабочим визитом в Анголе, принял участие в турецко-ангольском бизнес-форуме.
Во время своего выступления, говоря о желании Турции выстроить "партнёрские отношения" с Анголой, Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива":
"Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстки стран, которые были победителями во Второй мировой войне, — заявил турецкий лидер (цитата его пресс-службы). — Мир больше пяти".
Говоря так, Эрдоган, по-видимому, имел в виду пять стран — постоянных членов ООН — Великобританию, Россию, Китай, США и Францию.
К слову, о необходимости "глобальной перезагрузки" всей мировой политики Тайип Эрдоган заявляет не в первый раз. Например, в своей недавно вышедшей книге он провозгласил конец "гегемонии Запада".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.