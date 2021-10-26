Приведёт ли сближение Ирана с Саудовской Аравией к снятию санкций США

Вскоре после прихода Байдена к власти началось потепление отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Лед стал таять: две страны сели за стол переговоров, и, наконец-то, видны результаты. С 2016 года между двумя странами не было никаких дипломатических отношений, напряженными оставались и торговые контакты. Товарооборот между Ираном и Саудовской Аравией был равен нулю до 20 марта этого года. Недавно Иран опубликовал отчет о торговле с соседними странами за последние шесть месяцев, и в нем фигурирует и Саудовская Аравия. Это означает, что соперничество между двумя странами постепенно сходит на нет.

Почему Иран стал врагом саудитов

Исторически сложилось так, что Иран, преобладающее население которого — шииты, выступал против Османской империи. Сефевиды долгое время находились в состоянии войны с османами. Однако после падения Османской империи, когда Ближний Восток был разделен, у Саудовской Аравии не возникало особых проблем с Ираном. Деловая торговля между двумя странами шла своим чередом, поскольку правители Саудовской Аравии и Ирана в то время пользовались поддержкой Запада. Но когда в 1979 году в Иране вспыхнула революция, в ходе которой был свергнут шах и была создана Исламская Республика Иран, отношения Ирана с Западом, а также с Саудовской Аравией ухудшились. Во время революции аятолла Хомейни призвал к изгнанию поддерживаемых Западом правителей с Ближнего Востока. После этого заявления, естественно, арабы пошли против Ирана.

Пока был жив Хомейни, отношения саудитов с Ираном складывались, можно сказать, отвратительно. После смерти Хомейни Акбар Хашеми Рафсанджани и Мохаммад Хатами снова попытались наладить мир, но ничего не вышло. Когда администрация Буша начала вторжение в Ирак в 2003 году, влияние Ирана в Ираке, где большинство населения составляют шииты, продолжало расти. С начала "арабской весны" в 2011 году влияние Ирана в регионе выросло.

Саудовская Аравия была втянута в серию теневых войн, можно сказать, что Иран и Саудовская Аравия находились в состоянии холодной войны, так же, как США и Советский Союз. За этой войной стояли политические интересы, а главное — религиозный конфликт. Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном полностью прекратились в 2016 году, после того, как иранцы пытались поджечь посольство Саудовской Аравии в Тегеране, узнав о казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.

Наконец, в апреле этого года представители двух стран за закрытыми дверями встретились в Багдаде, начав процесс нормализации дипломатических отношений. Последняя встреча представителей двух стран состоялась 21 сентября. Почему же эти две страны вдруг проявили интерес к нормализации отношений?

Когда-то Мухаммед бин Салман сказал, что у Саудовской Аравии нет шансов на переговоры с Ираном. А Хомейни назвал наследного принца новым Гитлером. Но не бывает постоянного врага в политике. Принц Салман однажды отказался вести переговоры с Ираном, но теперь он говорит, что Иран — сосед, с которым надо поддерживать хорошие отношения.

Саудовская Аравия осознала, что ее западные союзники непостоянны, а Иран — их сосед, с которым приходится сосуществовать.

Почему Саудовская Аравия села за стол переговоров?

Первая причина — Саудовская Аравия хочет уменьшить свою нефтяную зависимость. Принц Салман представил программу "Видение Саудовской Аравии 2030", для реализации которой необходимы хорошие отношения с соседями. По его словам, достижение таких целей невозможно без региональной стабильности.

Вторая причина — Саудовская Аравия хочет прекратить теневую войну с Ираном в

Ираке,

Сирии,

Йемене,

Ливане

для достижения региональной стабильности. Война в Йемене, в частности, является бельмом в глазу для Саудовской Аравии. Саудовцы не могут ни выйти из этой войны, ни достичь желаемой цели. Добавили масла в огонь атаки беспилотников на нефтяное месторождение Saudi Aramco, после атаки йеменских дронов подача нефти сократилась вдвое. Саудовцы не хотят, чтобы завод Aramco снова подвергся нападению.

Кроме того, поскольку администрация Байдена не смотрит в сторону Ближнего Востока, было бы разумно улучшить отношения с Ираном в собственных интересах.

Больше всего от этой дружбы выиграет Иран, экономику которого серьезно подмяли санкции США. Поскольку Саудовская Аравия является самой большой и могущественной страной на Ближнем Востоке, Иран сможет получить как политическую, так и экономическую выгоду.

Союзники Саудовской Аравии тоже решили последовать примеру и стали стремиться к миру с Ираном. У Ирана появился шанс снова оживить свою экономику. Развитие отношений Ирана с Саудовской Аравией станет позитивным сигналом и для администрации Байдена: возможно, приведет к возобновлению ядерной сделки и снятию санкций с Ирана.

Мир между Аравией и Ираном важна для стабильности на Ближнем Востоке. Но есть одно "но" — Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Близости Саудовской Аравии с ОАЭ больше не будет. Эмираты предпочтут дружбу с Израилем. Также может возникнуть конфликт интересов между Саудовской Аравией и ОАЭ. Принц Салман хочет превратить Саудовскую Аравию в полноценный центр туризма и бизнеса, а это может создать серьезную угрозу для экономики ОАЭ и заставить две страны конкурировать.

Может возникнуть и другой конфликт интересов — зачем странам Ближнего Востока покупать оружие, если иранское наступление остановлено? Во время холодной войны торговцы оружием заставляли союзников по НАТО покупать много оружия из-за страха перед Советским Союзом. Так и на Ближнем Востоке. Так что стоит готовиться к кризису на рынке вооружений.

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