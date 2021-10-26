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Автор Ирина Гусакова

Приведёт ли сближение Ирана с Саудовской Аравией к снятию санкций США

Мир » Азия » Ближний Восток

Вскоре после прихода Байдена к власти началось потепление отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Лед стал таять: две страны сели за стол переговоров, и, наконец-то, видны результаты. С 2016 года между двумя странами не было никаких дипломатических отношений, напряженными оставались и торговые контакты. Товарооборот между Ираном и Саудовской Аравией был равен нулю до 20 марта этого года. Недавно Иран опубликовал отчет о торговле с соседними странами за последние шесть месяцев, и в нем фигурирует и Саудовская Аравия. Это означает, что соперничество между двумя странами постепенно сходит на нет.

Флаг Ирана

Почему Иран стал врагом саудитов

Исторически сложилось так, что Иран, преобладающее население которого — шииты, выступал против Османской империи. Сефевиды долгое время находились в состоянии войны с османами. Однако после падения Османской империи, когда Ближний Восток был разделен, у Саудовской Аравии не возникало особых проблем с Ираном. Деловая торговля между двумя странами шла своим чередом, поскольку правители Саудовской Аравии и Ирана в то время пользовались поддержкой Запада. Но когда в 1979 году в Иране вспыхнула революция, в ходе которой был свергнут шах и была создана Исламская Республика Иран, отношения Ирана с Западом, а также с Саудовской Аравией ухудшились. Во время революции аятолла Хомейни призвал к изгнанию поддерживаемых Западом правителей с Ближнего Востока. После этого заявления, естественно, арабы пошли против Ирана.

Пока был жив Хомейни, отношения саудитов с Ираном складывались, можно сказать, отвратительно. После смерти Хомейни Акбар Хашеми Рафсанджани и Мохаммад Хатами снова попытались наладить мир, но ничего не вышло. Когда администрация Буша начала вторжение в Ирак в 2003 году, влияние Ирана в Ираке, где большинство населения составляют шииты, продолжало расти. С начала "арабской весны" в 2011 году влияние Ирана в регионе выросло.

Саудовская Аравия была втянута в серию теневых войн, можно сказать, что Иран и Саудовская Аравия находились в состоянии холодной войны, так же, как США и Советский Союз. За этой войной стояли политические интересы, а главное — религиозный конфликт. Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном полностью прекратились в 2016 году, после того, как иранцы пытались поджечь посольство Саудовской Аравии в Тегеране, узнав о казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.

Наконец, в апреле этого года представители двух стран за закрытыми дверями встретились в Багдаде, начав процесс нормализации дипломатических отношений. Последняя встреча представителей двух стран состоялась 21 сентября. Почему же эти две страны вдруг проявили интерес к нормализации отношений?

Когда-то Мухаммед бин Салман сказал, что у Саудовской Аравии нет шансов на переговоры с Ираном. А Хомейни назвал наследного принца новым Гитлером. Но не бывает постоянного врага в политике. Принц Салман однажды отказался вести переговоры с Ираном, но теперь он говорит, что Иран — сосед, с которым надо поддерживать хорошие отношения.

Саудовская Аравия осознала, что ее западные союзники непостоянны, а Иран — их сосед, с которым приходится сосуществовать.

Почему Саудовская Аравия села за стол переговоров?

Первая причина — Саудовская Аравия хочет уменьшить свою нефтяную зависимость. Принц Салман представил программу "Видение Саудовской Аравии 2030", для реализации которой необходимы хорошие отношения с соседями. По его словам, достижение таких целей невозможно без региональной стабильности.

Вторая причина — Саудовская Аравия хочет прекратить теневую войну с Ираном в

  • Ираке,
  • Сирии,
  • Йемене,
  • Ливане

для достижения региональной стабильности. Война в Йемене, в частности, является бельмом в глазу для Саудовской Аравии. Саудовцы не могут ни выйти из этой войны, ни достичь желаемой цели. Добавили масла в огонь атаки беспилотников на нефтяное месторождение Saudi Aramco, после атаки йеменских дронов подача нефти сократилась вдвое. Саудовцы не хотят, чтобы завод Aramco снова подвергся нападению.

Война США и Ирана

Кроме того, поскольку администрация Байдена не смотрит в сторону Ближнего Востока, было бы разумно улучшить отношения с Ираном в собственных интересах.

Больше всего от этой дружбы выиграет Иран, экономику которого серьезно подмяли санкции США. Поскольку Саудовская Аравия является самой большой и могущественной страной на Ближнем Востоке, Иран сможет получить как политическую, так и экономическую выгоду.

Союзники Саудовской Аравии тоже решили последовать примеру и стали стремиться к миру с Ираном. У Ирана появился шанс снова оживить свою экономику. Развитие отношений Ирана с Саудовской Аравией станет позитивным сигналом и для администрации Байдена: возможно, приведет к возобновлению ядерной сделки и снятию санкций с Ирана.

Мир между Аравией и Ираном важна для стабильности на Ближнем Востоке. Но есть одно "но" — Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Близости Саудовской Аравии с ОАЭ больше не будет. Эмираты предпочтут дружбу с Израилем. Также может возникнуть конфликт интересов между Саудовской Аравией и ОАЭ. Принц Салман хочет превратить Саудовскую Аравию в полноценный центр туризма и бизнеса, а это может создать серьезную угрозу для экономики ОАЭ и заставить две страны конкурировать.

Может возникнуть и другой конфликт интересов — зачем странам Ближнего Востока покупать оружие, если иранское наступление остановлено? Во время холодной войны торговцы оружием заставляли союзников по НАТО покупать много оружия из-за страха перед Советским Союзом. Так и на Ближнем Востоке. Так что стоит готовиться к кризису на рынке вооружений.

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Куратор: Саид Гафуров
Темы иран саудовская аравия
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