Украина станет прибежищем "подозрительных" афганцев

США переправляют подозрительных афганцев в Косово. Потом их направят в третьи страны, с большой долей вероятности — на Украину.

Подозрительных афганцев США свозят в "Маленькое Гуантанамо"

Афганцы, не прошедшие проверку при въезде на территорию США, оказались на американской базе Кэмп Бондстил в непризнанной РФ Республике Косово. Об этом сообщает АР.

Это вторая по величине база США в Европе, которую после 11 сентября ЦРУ использовало в качестве "секретной тюрьмы" для заключенных, подозреваемых в терроризме. Вот почему она получила нелестное прозвище "Маленькое Гуантанамо".

Сегодня американские военные самолеты перевозят сюда афганцев, которые вызывают подозрение у спецслужб. У некоторых обнаружили уголовное прошлое, другие подозреваются в контактах с исламистами.

"Будут ли они задержаны? Будут ли они иметь право на юридическую помощь? Что они планируют с ними делать? И есть ли риск того, что они в конечном итоге будут возвращены в Афганистан? " — риторически спрашивает Елена Сесарц, балканский специалист Amnesty International в интервью AP.

Администрация Джо Байдена не даёт ответа. Беспорядочная эвакуация из Кабула началась с середины августа после падения прозападного афганского правительства, и, на самом деле, можно предположить, что среди бежавших наверняка находятся члены будущих "спящих ячеек" исламистов.

По данным НАТО, сегодня около 55 тысяч афганцев ожидают проверок на военных базах в Соединенных Штатах. Еще 5 тысяч человек ожидают перевода на базы в Европе и на Ближнем Востоке. Сколько из них проживает на базе в Косово, не совсем понятно. Цифры постоянно меняются, но, по данным источников агентства AP, это порядка трёх — четырёх десятков человек с семьями. Согласно договоренности с правительством Косово, им не разрешается покидать базу.

Вопрос их будущего — действительно проблема. Возвращение в Афганистан, где им грозят пытки и смерть, по либеральным законам — недопустимо. Но в США уже поднята волна протеста против их ввоза в США.

"Те люди, которые переезжают, — худшие. Они их совершенно не проверяли. Значит ли это, что среди них есть террористы? Определенно да! "- заявил недавно Дональд Трамп в эфире Fox News.

Специалисты указывают, что правительство США попытается переселить их в третьи страны, как в случае с некоторыми заключенными Гуантанамо.

Куда будут переселять? На Украину

Куда будут переселять? Туда, где не будут спрашивать об их биографиях, и так чтобы далеко не возить и чтобы были "под рукой". Европейские страны заявляют о готовности принять не более сотни-тысячи человек в каждой стране. Там ещё не опомнились от сирийской миграции.

На Украине же заявили о планах принять 5 тысяч афганцев. Украинские СМИ обнародовали письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского, адресованное премьер-министру страны Денису Шмыгалю, в котором сообщается, что Киев ожидает прибытия 5 тыс. афганцев и планирует большую их часть размещать в закрытых пенитенциарных учреждениях. Речь шла о Бучанской исправительной колонии №85 в городе Ирпень Киевской области и об Ирпенском исправительном центре №132.

В Киеве уверяют население, что большинство беженцев — это "высокооплачиваемые специалисты, которые работали с международными организациями". Это не согласуется ни с заявлением Трампа, ни с планами по их расселению в тюрьмы.

Киев надеется, что беженцы перебегут в Европу, пока он осваивает выделенные деньги, но глядя на пример миграционной тропы из Белоруссии в Европу, это не кажется очень легкой задачей. Будут выстроены стены, будут санкции, например запрет вожделенного безвиза, поэтому вряд ли Украина вообще освободится от потенциальных исламистов.

Исламизация Украины станет реальностью

Дальнейшее предугадать не сложно. Эти пять тысяч привезут в три раза больше и начнут требовать к себе уважения. Как сейчас Киев проводит политику ЛБГТ, подчиняясь указанию от Запада, также он будет проводить и политику мультикультурализма.

В итоге на Украине лет через 20 будет сформировано активное исламское меньшинство, которое будет рассматривать выплаты им социальных пособий как абсолютное право.

Другие примеры настаивания мусульман на своих пристрастиях, как мы видим в Европе, включают блокирование улиц для намаза и неспособность полиции осуществлять более чем номинальный контроль в районах, где они доминируют.

Иногда будут организованы показательные массовые убийства, такие как в редакции "Чарли Эбдо" и на "Манчестер Арене". Англиканская церковь в настоящее время рекомендует официальное признание шариата, а британский суд недавно подтвердил признание аспектов закона шариата при разводе.

Нельзя исключать, что украинские раскольники и суды сделают то же самое. А дальше на выборах в городах мы увидим победителями мусульман, которые будут обладать реальной властью. Известно, что в Германии турецкие "Серые волки" являются орудием Реджепа Эрдогана, а пакистанцы в Великобритании — пакистанской разведки.

Конечно, будут и войны с украинскими националистами, кто выйдет победителем — не известно. Обе силы достаточно агрессивны и будут иметь поддержку извне. Но известно другое — населению Украины не поздоровится.

Читайте по теме: Эксперты по терроризму в Европе объяснили причины теракта в Вене

Когда Евросоюз станет Европейским халифатом

Самосуд в Квебеке: мы не хотим шариата