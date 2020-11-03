Эксперты по терроризму в Европе объяснили причины теракта в Вене

Европейские эксперты по терроризму сошлись во мнении, что за террористическими атаками в Вене стоит безответственное включение Эммануэлем Макроном богохульства в право на свободу слова.

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В понедельник вечером в центре Вены был совершен террористический акт. Нападавшие атаковали сразу несколько локаций. По меньшей мере четыре человека погибли, 17 человек пострадали, некоторые серьезно. Один преступник, присягнувший ДАИШ, был застрелен. Следователи предполагают, что у него были сообщники.

Целью были гуляющие люди

Эксперт по терроризму Хольгер Шмидт сказал в интервью Швейцарскому радио и телевидению (srf.ch), что целью была не синагога, так как она в этот день была закрыта, а улицы и переулки вокруг неё: они были заполнены людьми накануне ввода новых карантинных мероприятий. Эксперт не исключает, что мотивировали преступников события во Франции, где несколько дней назад были террористические нападения на учителя Сэмюэля Пати недалеко от Парижа, на священника-христианина в Авиньоне и на граждан в Ницце.

"Исламистские террористические группировки всегда рекламируют нападения и призывают своих сторонников совершать такие действия. Следовательно, нельзя исключать, что события во Франции на прошлой неделе могли вдохновить преступника или преступников", — сказал Шмидт.

Австрия давно не "остров благословенных"

Эксперт по терроризму Николас Штокхаммер из Венского университета видит две причины атаки именно в Вене: с одной стороны, федеральная столица является относительно "легкой мишенью" для террористов, с другой стороны, она, как штаб-квартира международных организаций, "привлекательна в качестве террористической цели", — заявил во вторник Штокхаммер Австрийскому информационному агентству (APA).

По словам Штокхаммера, непосредственной внешней причиной теракта стало переиздание карикатур на пророка Мухаммеда во Франции. С тех пор террористическая угроза для всей Европы "постепенно повсюду усиливается".

"Вена — относительно лёгкое направление (для террористов) с относительно небольшим присутствием полиции. Из-за либерального образа жизни мы сознательно не позволяли хорошо вооруженным силам безопасности патрулировать улицы, как это имеет место в других европейских городах", — сказал эксперт.

Но "Вена — не остров благословенных, каким многие хотят её видеть", — предупредил Стокхаммер. По его словам, в Австрии "сравнительно хорошо развито исламистское присутствие".

"Что касается миграции в так называемый халифат, Австрия занимает четвертое место в Европе — 320 экстремистов перебрались из Австрии в Сирию и Ирак", — уточнил он.

Стокхаммер не считает, что нападение было реакцией на участие Австрии в возглавляемой США коалиции против ИГ (организация, запрещенная в России), согласно американской компании SITE, которая специализируется на мониторинге исламистских веб-сайтов.

"Международный контекст слегка надуман, конечно, я вижу это больше в европейском контексте", — отметил эксперт.

Месть за пророка

По словам эксперта по национальной безопасности Венгрии Йожефа Киш-Бенедека, экстремисты объявили о мести Европе за унижение пророка Мухаммеда во Франции, пишет Index.

Экстремисты, утверждает Киш-Бенедек, также планировали убийства в Германии и Брюсселе, непосредственно в связи с терактом в Вене, но были разоблачены.

"В Вене они атаковали шесть точек города с применением огнестрельного оружия, в том числе автоматов и взрывных устройств смертников. Полиция также обнаружила подготовленную взрывчатку в нескольких местах. Использование этого оружия и взрывчатых веществ вызывает особую озабоченность, потому что только высокоорганизованные преступные группы могут их заполучить", — заключил венгерский эксперт.

Макрон несёт ответственность за теракты

В интервью медиа-холдингу RTL эксперт по терроризму Питер Нойман из Королевского колледжа в Лондоне согласился с коллегами, что теракт вызван "спорными" шаржами на пророка Мухаммеда. Сыграли свою роль и теракты во Франции, после которых президент Франции выступил в защиту свободы слова и публикации карикатур. В результате во многих мусульманских странах вспыхнули протесты, а также участились призывы к насилию.

По мнению Ноймана, при работе с карикатурами существует два подхода.

"Одно дело — сказать, что мы имеем право публиковать эти карикатуры. Но я думаю, что есть еще и ответственность. Ситуация сейчас очень напряженная. Я считаю, что такие карикатуры, которые всегда рассматриваются как провокация, не всегда будут позитивными в нынешней ситуации ", — сказал он.

Со своей стороны профессор в области международных отношений и эксперт по терроризму Беатрис де Грааф заявила нидерландскому ресурсу nl.nu, что Макрон, по сути, объявил богохульство составной частью свободы слова.

Исламский мир ответил яростным осуждением, в том числе потому, что такая реакция хорошо вписывается в геополитическое русло таких стран, как Турция или Иран, считает де Грааф. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался, "в чем проблема Макрона с исламом и мусульманами", и сказал, что его французскому коллеге "нужна психологическая помощь".

Также стало известно, что информационное агентство Табат, связанное с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ организация), прямо призвало к терактам во Франции.

"С такими призывами, угроза со стороны террористических организаций, таких как ДАИШ и "Аль-Каида", принимает форму "идеологической и религиозной войны против безбожного Запада", — считает профессор.

Последует ли волна новых атак?

Еще слишком рано говорить о том, что последует волна новых атак, сказал эксперт по терроризму Барт Шурман из Лейденского университета.

"Атака в Париже в ноябре 2015 года была подготовлена ​​и спланирована ИГ из Сирии, у которого было подразделение для так называемых "внешних операций ". Еще рано говорить, является ли нападение в Вене также результатом такой координации", — сказал эксперт.

"Что примечательно: пояс для бомбы, который носил убитый преступник в Вене, был поддельным. Это кое-что говорит о профессионализме", — цитирует ad. nl

В настоящее время Шурма, в основном, видит в теракте месть за показ карикатур Charlie Hebdo.

Как заявил во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, террорист был родом из Северной Македонии и осужден в 2019 году за попытку добраться до Сирии. В свои 20 лет он имел австрийское гражданство.

В европейской политике есть глубокие разногласия по вопросу миграционной политики, однако неоспорим тот факт, что в тех государствах, где мусульман отказываются принимать в качестве беженцев, терактов нет. Это Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Там не хотят исламизации христианской Европы.

Не существует христиан, которые кричат: "Бог велик" перед тем, как взорвать себя и других", справедливо указывают в этих странах.

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