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Автор Ирина Гусакова

Китай оставил США позади в битве за искусственный интеллект

Мир » Северная Америка » США и Канада

Новый министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Китай выигрывает битву за искусственный интеллект, оставляя Штаты позади, поэтому он будет добиваться увеличения расходов на разработку технологий следующего поколения. Министр, назначенный президентом Джо Байденом, сделал официальное заявление в связи с недавним скандалом в политических и военных кругах США.

Искусственный интеллект

Напомним, директор по программному обеспечению ВВС Николас Чайллан, который ушел в отставку 11 октября прошлого года, сказал, что Китай уже обогнал Соединенные Штаты и выиграл битву за искусственный интеллект. По его словам, США не только медленно продвигаются в развитии технологий ИИ, но и ограничивают этот прогресс различными правилами. Поэтому Китай уже далеко впереди.

Бюджет США трещит по швам: новые технологии требуют денег

Кендалл сказал, что согласен с заявлением Чайллана. Официальный представитель ВВС США подполковник Джастин Брокхофф объявил:

"Кендалл поблагодарил Чайллана за его вклад в ВВС. Эти двое обсудили предложения относительно будущего развития программного обеспечения Министерства обороны США".

Искусственный интеллект в настоящее время является высококонкурентной областью в научных и технологических кругах Китая и США.

Джим Уолдо, IT-специалист и технический директор Гарвардского университета, сказал, что он не был бы так пессимистичен, как Чайллан, в отношении шансов США на победу. Уолдо отметил, что большая часть инвестиций США в технологические инновации поступает от частных компаний.

По сути, первоначально Чайллан заявлял о том, что если Соединенные Штаты не увеличат инвестиции и не начнут продвигать проекты, они проиграют в области новых технологий. Его выступление стало еще одной темой для горячих споров в политических кругах США. Некоторые республиканцы используют это как аргумент против администрации Байдена, а военнослужащие США воспользовались моментом, чтобы запросить дополнительное финансирование из бюджета.

бюджет сша

Экономические перспективы Китая

На фоне скандала, вызванного заявлением Чайллана, представители крупных финансовых структур на Уолл-стрит заявили, что экономические перспективы Китая "выглядят лучше, чем когда-либо". Как недавно написал журналист The New York Times, Китай "слишком велик, чтобы его игнорировать".

Справедливости ради, китайская экономика действительно радует ростом в последнее время, показатели развития страны, несомненно, впечатляют. У Китая свой собственный путь развития экономики, хотя для многих западных экономистов китайская экономика — это что-то из разряда мифов. Китай смог сохранить последовательность в координации действий и адаптироваться к изменениям, связанным с пандемией.

Китай, технологии

Китай не только сохранил стабильность в макроэкономике, но и подготовился к созданию новой модели развития, в результате став единственной крупной экономикой в мире, которая продемонстрировала положительный рост в прошлом году. Такие результаты вселили уверенность в том, что удастся восстановить и мировую экономику. Китай также был готов использовать инструменты политики для:

  • продвижения реформ,
  • финансирования инноваций
  • придания нового импульса развитию.

Китай постоянно совершенствует свой потенциал в области научных и технологических инноваций, оптимизирует государственные услуги и стабилизирует производственные цепочки поставок. В статье, опубликованной ведущей сингапурской газетой Lianhe Zaobao в начале этого года, говорится: "Китай сосредоточен на выполнении своей работы. Это не только правильный выбор, но и источник силы для Китая продолжать сопротивляться давлению".

Китай считает, что "игра с нулевой суммой" не в интересах международного сообщества. Китай всегда был готов к сотрудничеству и продолжал вместе с другими странами строить открытую глобальную экономику. Китай:

  • ввел в действие закон "Об иностранных инвестициях",
  • открыл свой финансовый сектор и создал такие платформы, как China International Import Expo и China International Fair for Trade in Services, чтобы поделиться своими возможностями развития со всеми.

Не стоит забывать и про инициативу "Один пояс — один путь". Шелковый путь все чаще рассматривается как путь к процветанию, инновациям, здоровью и экологическому развитию. В настоящее время во всем мире появляется все больше людей, которые начали осознавать, какой вклад вносит Китай в развитие мировой экономики.

Но пока на Западе есть те, кто полагается на привычный образ мышления и идеологические предубеждения, они будут снова и снова доказывать миру, что Китай — это враг.

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