Демонстранты в Риме чуть не сорвали деловой визит Нэнси Пелоси

Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Рим чуть было не сорвался из-за демонстрантов, устроивших несанкционированную акцию протеста против введения COVID-паспортов в эти выходные.

Пелоси, которая была в Риме с деловым визитом, решила посетить мессу в церкви Святого Патрика. Однако в городе царил хаос, тысячи итальянцев вышли на улицы из-за нового требования правительства Италии к рабочим предъявлять COVID-паспорта.

Буквально через несколько минут после начала службы Пелоси и ее мужа эвакуировали из церкви, поскольку возникла угроза безопасности.

Напомним, что с 15 октября любой работник в Италии, который не покажет COVID-паспорт своему работодателю, будет отстранен от работы без оплаты на срок до пяти дней. Ранее Италия ввела подобные паспорта для посещения ресторанов, музеев и тренажерных залов.

Премьер-министр Италии осуждает акты насилия

Протесты, продолжавшиеся до поздней ночи в субботу, переросли в ожесточенные бои. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, есть кадры, на которых видно, как некоторые офицеры полиции бьют демонстрантов дубинками. Сообщается, что было арестовано не менее 12 демонстрантов. На других видео и фото видно, как люди используют флаги и другое оружие для нападения на полицейских.

Демонстранты также напали на штаб-квартиру Итальянской конфедерации труда (CGIL), одного из крупнейших профсоюзов Италии. Мятежники разбили окна и сумели прорваться в здание профсоюза. Оказавшись внутри, они устроили погром, в частности, разбив компьютеры.

Профсоюз назвал это "фашистским нападением". Премьер-министр Италии Марио Драги осудил подобное насилие.

"Право на выражение своих идей никогда не должно перерастать в акты агрессии и запугивания", — заявил политик.

Драги также посетил штаб-квартиру CGIL после нападения в знак солидарности с профсоюзом.

"Профсоюзы являются фундаментальной защитой демократии и прав трудящихся", и любое их запугивание недопустимо, отметил политик.

В демонстрациях участвовали ультраправые

Среди арестованных демонстрантов оказались Джулиано Кастеллино и Роберто Фиоре, лидеры ультраправой партии Forza Nuova ("Новая сила").

"Народная революция не остановится, с нами или без нас, до тех пор, пока COVID-паспорта не отменят", — говорится в заявлении группы.

В понедельник политики и лидеры CGIL призвали полностью запретить партию "Новая сила". Члены левоцентристской Демократической партии и "Движения пяти звезд" подписали в парламенте предложение о роспуске Forza Nuova. Генеральный секретарь CGIL Маурицио Ландини заявил, что Драги в разговоре с профсоюзом обязался распустить такие неофашистские группы в Италии.

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