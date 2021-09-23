Военный политолог: открыто воевать с Россией англосаксы заставят своих союзников

Зачем на самом деле нужен альянс AUKUS, кто угрожает нашему Дальнему Востоку и каким будет место России в новом англосаксонском мире, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Новый альянс

— Андрей Петрович, Великобритания, США и Австралия создали новое трёхстороннее партнёрство в области безопасности AUKUS. Против кого направлен альянс?

— США фокусируют все свои силы и средства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то есть нацелены на Евразию. Летом состоялся саммит НАТО, где новый президент США Джо Байден ориентировал НАТО как мировую уже организацию.

Но сегодня мы видим весьма много трещин между Вашингтоном и Брюсселем.

Вот почему, когда собиралась "семёрка" в Англии, уже стоял вопрос о создании особого надёжного альянса, который бы обеспечивал строительство уверенных географических, геополитических и экономических факторов, строительство нового интеграционного военно-политического многоуровневого альянса. Один из уровней надо было создать с надёжным союзником Великобританией, а из Австралии сделать плацдарм, который бы обеспечивал наступательное движение с Юга на Север на Китайскую Народную Республику и не только. Ведь выше находится Россия, которая сделала заявление об освоении:

Сибири,

Дальнего Востока,

Арктики.

Это тоже находится в фокусе внимания США и их союзников. И тут ещё оказалась не совсем удачная сделка, которую подписали Австралия и Франция. Но без Франции надо было создать такой альянс, вот почему за одной стенкой Эммануэль Макрон находится в режиме сосисочных войн с Англией, а Борис Джонсон вместе с коллегами выстраивают уже новый альянс без Франции.

Такой альянс нужен США, чтобы втянуть Австралию в противостояние против Китая, тем более что Китай пытался выстроить отношения с Австралией, и это серьёзно настораживает США.

Альянс был создан 15 сентября, но при этом опять пострадали союзнические отношения: Франция весьма помпезно пытается показать недовольство деятельностью Вашингтона прежде всего, хотя в первую очередь отозвали посла из Австралии, а из США не торопились, но всё равно отозвали, тем самым показывая, что мы уважаем старшего брата: отозвали чуть позже, "но мы очень недовольны вашим поведением".

Альянс сразу перешёл в плоскость военно-техническую. Потому что Канберра отказывается от строительства в Париже 12 дизельных подлодок. Шербур — это город, где должны были подлодки строиться. Они уже праздновали будущую роскошную жизнь: много рабочих мест, прибыли. Теперь они находятся в трауре. А вместо этого США и Великобритания предложили технологии строительства атомных подводных лодок, допустим, модели "Колумбия", это весьма перспективно.

То есть Австралия не просто получит в 2036 году первые подлодки, а они будут созданы непосредственно в Австралии — это принципиально меняет дело. Плюс крылатые ракеты.

Это усиливает Австралию как мощнейший сухопутный авианосец. США заявили, что они размещают своих военнослужащих в Австралии.

— Ещё в июне этого года Le Figaro опубликовала статью о том, что есть проблемы, и Австралия ищет альтернативные пути к тем 12 подлодкам, о которых вы говорили. То есть какие-то сложности возникли ещё, помимо того, что упомянули?

— Да. С 2017 года идёт обсуждение проекта. Французы отличаются постоянным пересмотром некоторых положений, которые серьёзно нервируют тех, кто платит деньги. Конечно, сторона, которая платит деньги, хотела бы получить более комфортные условия выполнения контракта. Но французы затягивали сроки, увеличивали оплаты по некоторым статьям — это Австралию нервировало. Притом там задействована Германия, она сейчас пострадала со своими сонарами. То есть Европа хотела хорошо оттянуться на Австралии с этим колоссальным проектом, притом что через 15 лет они тоже планировали поставку дизельных подлодок. Это всё позволяло Франции чувствовать свое превосходство. Давайте вспомним историю с "Мистралями", как они нам нервы терзали со своим "буду — не буду", а потом "извините, мы не можем". А теперь говорят, что сами получили удар ножом в спину.

Место России в англосаксонском мире

— Для Российской Федерации эта ситуация в целом положительная?

— Да. Многие авторы аналитического цеха говорят о создании благоприятных условий для России. Одни говорят: "Это далеко". Другие: "Это же они между собой выясняют, а мы от этого получим выгоду. Дело в том, что Китай тоже взаимодействовал с Австралией, теперь они все контракты разрывают. Следовательно, Россия получает нишу, которую она может заполнить".

Я в целом соглашусь, но давайте будем заглядывать, как говорят американцы, значительно дальше, чем 10-30 лет. Ведь речь идёт о создании целой географической, геополитической цепи, которая должна выйти как забор против Китая, но не забывают они и Россию. Я ещё раз подчеркиваю, Дальний Восток находится под прицелом ракет на японских островах. Мы ждём подписания четырёхстороннего соглашения между:

Японией,

США,

Индией,

Австралией,

связанного с укреплением уже другого уровня, против Китая и Российской Федерации. К сожалению, всё меньше обращают внимание на тот факт, что, говоря об Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорят только о Китае и спускаются вниз, к островным государствам.

Но мы же находимся на границе и являемся, по стратегическим документам США и НАТО, противником номер один. Нельзя зацикливаться только на западных границах: мол, только там НАТО нам угрожает. Я вижу серьёзное развертывание угрозы со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Всё-таки англосаксонский мир намечается? Ни французов там не будет, ни японцев, ни корейцев, а только Великобритания, США, Австралия, все англоязычные страны таким поясом планету охватывают?

— Им надо создать ядро. Они не смогут опираться только на свои англосаксонские силы. Дело в том, что проблема создания азиатского НАТО не снимается с повестки дня у США. Далее, англосаксы тоже не любители воевать в открытую, тем более:

с Россией,

Китаем.

Им нужно подобрать союзников, которые будут противостоять непосредственно с оружием в руках. Сейчас начнётся деление лагерей, которые за Китай, Россию и за англосаксонский мир, который торопится быстрее создать многоуровневую систему, которая должна обрасти другими государствами. Там же ещё Новая Зеландия — острова, куда собирается вся элита мира селиться после ядерной войны. Они являются основанием для того, чтобы задействовать их опять в противостоянии, даже, может быть, вооружённом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.