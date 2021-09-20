Латвийский журналист: Рига — "Лондон для бедных"

Что на самом деле произошло на военных учениях в центре Риги, из-за чего этот город называют "Лондоном для бедных” и почему Евросоюз принёс Латвии серьёзные проблемы с демографией, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру журналист из Латвии, автор YouTube-канала "И грянул Грэм” Вадим Радионов.

Латвийские проблемы

— Вадим, у вас военные учения в Риге проходили и напугали массу людей. Как так получилось?

— Военные учения проходили в черте города, в центре Риги и вызвали большой резонанс.

Было несколько эпизодов, которые имеют большое значение в психологическом смысле. Наверняка вы помните кадры с мамой и ребёнком, которые переходили улицу, и в этот момент автоматчик стрелял по условному противнику холостыми патронами.

Долго это обсуждалось. Потом пришлось давать объяснения министерству обороны. Они сказали, что никого не хотели напугать, но, как добавили в ведомстве, они предупреждали, что идти по этой дороге не следует, потому что там идут учения. Почему в центре города? Как объяснили в министерстве обороны, хотели приблизить ситуацию к реальной.

— В Латвии как ситуация с вакцинацией?

— Не так радостна, потому что процент вакцинированных составляет всего 42 — этого недостаточно, чтобы вернуться к нормальной жизни, чтобы был коллективный иммунитет.

В Латвии сильны "антиковидные" настроения, были массовые акции в Риге, на улицы вышло около семи тысяч человек. Учтите, что Рига — небольшой город, около 650 тысяч. Было несколько неудачных инициатив со стороны правительства, попытки маркетингового влияния провалились. Там была идея проводить проводить лотерею для привитых, потом от этой идеи отказались, потому что там должны были быть большие деньги, и непонятно, на что они могли пойти.

Врачи не готовы к новой волне, она уже подходит. Они находятся под беспрецедентным давлением со стороны политиков, общества. Не хватает ресурсов, специалистов.

Сейчас мы видим сотни случаев заражения в день, это много для Латвии. Летальные исходы, о которых в летний период редко сообщалось, сегодня сообщают ежедневно.

Поэтому правительство рассматривает варианты ужесточения ограничений. Полтора года мы живём в серьёзно ограниченном порядке: масочный режим в общественном транспорте, нельзя без ковид-сертификатов поесть в фуд-помещении. Важный момент: новый учебный год начался очно, но уже многие школы уходят на карантин, потому что выявляют случаи заболевания. Похоже, что мечта многих родителей о том, что этот год пройдёт очно в школах, остаётся мечтой.

— Вадим, что обсуждается у вас активно в соцсетях, что беспокоит людей?

— Сегодня главная тема — это "ковид". Ещё пару дней назад главной темой в соцсетях были учения, о которых вы уже упоминали.

Следует ещё отметить, что в Латвии очень непопулярное правительство и крайне непопулярный президент, потому что он побил антирекорд: такого непопулярного президента, как Эгилс Левитс, в истории страны ещё не было.

Это тоже надо учитывать, когда он выступает с какими-то инициативами, потому что когда ты очень непопулярен, то многие вещи, которые ты говоришь, даже если они здравые (а это тоже бывает), воспринимаются через эту призму. Поэтому здесь можно говорить о продолжительном политическом кризисе доверия. Думаю, после пандемии будет интересный анализ:

что у нас происходило,

как принимают решения,

почему такое недоверие к действующей власти.

"Лондон для бедных"

— Рига попала в число городов, привлекательных для тех, кто готов инвестиции делать. Получается, это столица для богатых, а средний класс вымывается? Потому что представители Русской партии говорили, что очень много людей мигрирует в Европу и не хотят оставаться в Латвии.

— Да, у нас была программа "Вид на жительство в обмен на инвестиции", но не сказать, что это для супербогатых людей регион, его называли иронично "Лондон для бедных". То есть можно было вложиться на сто тысяч евро, получить вид на жительство, потом эту сумму подняли до двухсот пятидесяти. Потом эта программа приказала долго жить, в том числе под действием консервативных фашистских партий, потому что много было выходцев:

из СНГ,

России,

Китая.

Это не нравилось нашим националистам. Тем не менее Рига остаётся привлекательным объектом. Это средний класс в масштабах планеты, потому что это не миллиардеры, не мультимиллионеры, а достаточно состоятельные, но не супербогатые люди.

Что касается среднего класса и эмиграции. Средний класс, конечно, в Риге есть. Можно много дискутировать о взаимоотношениях среднего класса и государства, потому что ковид-история показала сложность коммуникации: ребята, выживайте сами. Меры поддержки со стороны государства были: у меня ребёнок, и я как отец получил 500 евро от государства. У кого два ребёнка, могли получить 1000 евро.

Эти деньги не решат всех проблем, но это было неплохое решение, когда у людей оказались проблемы с работой, уменьшением зарплат, отпусками за свой счёт.

В этом смысле Рига просто развивается так, как она может. Конечно, мы не Германия ещё, хотя были иллюзорные представления "вступим в Евросоюз и сразу будем жить, как в Германии". Чудес нет, это постепенный процесс.

Что касается эмиграции и риторики русских партий, понятно, что "Русский союз Латвии" — это партия, которая работает с электоратом, и они могут подавать информацию в том ключе, в котором им выгодней, как и любая другая партия. Эмиграция действительно есть, но это связано с тем, что открыты границы, и многие уезжают, например, учиться за границу. Кто-то возвращается, кто-то нет.

Да, у нас огромные проблемы с демографией:

смертность превышает рождаемость,

эмиграция превышает иммиграцию.

Но мне не нравится, когда политики начинают сравнивать: "Посмотрите, во время войны Латвия потеряли меньше людей, чем во время Евросоюза". Все-таки сейчас это выбор людей, а не массовая акция по истреблению. Просто люди говорят: "Я поработаю в Берлине, а потом вернусь". Сколько у меня друзей уезжали, приезжали. Мне кажется, что как раз это не самая большая проблема, которая у нас есть.