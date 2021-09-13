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Минобороны Латвии извинилось за инцидент с солдатом НАТО и ребенком

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

В Латвии учения НАТО Namejs 2021 проходят в центре Риги. В Сети появилось видео, на котором солдат Североатлантического альянса стреляет из автомата и пугает женщину с ребенком. Минобороны страны извинилось за данный инцидент.

Учения Namejs 2021 вызвали массовое недовольство жителей Риги, которые столкнулись с тренирующимися солдатами на улице. Горожане не понимают, почему иностранные военные проводят учения в города и тревожат покой мирных жителей.

На опубликованном в Tik Tok видеоролике солдат НАТО высовывается из-за угла дома и стреляет из автомата. Проходящая мимо женщина с ребенком пугается. Младенец начинает плакать, а мама ругается на военных.

Видео стало "вирусным" и собрало много комментариев. Большинство пользователей выражают свое недовольство по поводу того, что инструкторы НАТО превратили целый город в полигон.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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