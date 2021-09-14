США сделали из Восточной Европы троянского коня для России

Агентство США по международному развитию (USAID) готовит обновлённую программу "поддержки демократии" для стран Европы, в центре которой лежит идея противостояния злонамеренным козням Кремля.

Стоит отметить, что эта программа сама по себе существует давно. Госдепартамент США с её помощью внедряет американские демократические ценности. Основная работа при этом ведётся с элитами, к которым относятся те лица, которые будут играть ведущую роль в политической жизни этих стран. Людей как бы программируют на дружбу с США.

Ещё со времён холодной войны шла работа со странами Европы по внедрению в социальную матрицу проамериканских ценностей. При этом в самой Америке сегодня наблюдаются большие проблемы с демократией, особенно после событий в Афганистане. Когда же Америке надоест играть в перетягивание каната, тем более в странах, которые всегда были объектом геополитических игр Востока и Запада?

Восточная Европа — вечно на коленях

Как отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, проблема заключается в том, что сегодня Европа не едина. Есть традиционные центры:

Франция,

Германия,

Италия,

которые выступают больше как самостоятельные игроки. А есть страны Восточной Европы, которые сошли с социалистической орбиты в конце 80-х и стали ориентироваться в основном на США, считая, что их "освобождению" они обязаны вовсе не старым европейским центрам.

"Ориентация на США была видна у Польши, Чехии, может быть, где-то в Болгарии. Восточная Европа на сегодняшний день в большей степени американизирована, нежели европеизирована. И есть понимание того, что Россия в этом регионе начинает играть всё более активную роль. И цель: одним выстрелом убить двух зайцев, избавиться от врага и укрепить собственное влияние. Как показывает история с "Северным потоком — 2", Штатам комфортнее полагаться на эти страны, потому что они были частью социалистического мира в своё время. И русофобия в большей степени присутствует именно в этих странах. Этим всё и объясняется", — поясняет для Pravda.Ru Владимир Васильев.

На сегодняшний день Россия активно укрепляет позиции на пространстве бывшего Советского Союза. Идёт активный диалог с Белоруссией, усиливается влияние на страны Прибалтики. Однако ряд стран всё же продолжает настаивать на русофобских позициях. Например, та же Польша. Она, кстати, всё чаще заявляет о своих претензиях Западной Европе, может быть, рассчитывая на особое отношение США.

"Недавно Шольц заявил, что если он станет канцлером, то будет добиваться отказа от принципа единого голосования для всех европейских стран, что нужен принцип квалифицированного большинства. Совершенно очевидно, что это ударит по странам Восточной Европы. Именно они себя вели не по правилам. Они были основными возмутителями спокойствия. Хотя есть такие страны, как Венгрия, которые больше склоняются в сторону России. Но фактор дестабилизации есть. Пока же планы у США простые: Восточная Европа должна оставаться в их геополитических интересах", — рассказывает в интервью Pravda.Ru Владимир Васильев.

Восточную Европу иногда называют "троянским конём международной политики". Можно припомнить, что Первая мировая война началась именно в Восточной Европе. Запад считал, что раскачивание ситуации в Восточной Европе значительно ослабляет позиции Советского Союза на международной арене. Восточная Европа всегда выступала дестабилизирующим фактором. тем не менее ориентация на Америку даже естественна для этих стран, ведь они исторически всегда считали, что им не дадут играть самостоятельную роль. Вот так и проводят всю жизнь, стоя на коленях.

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