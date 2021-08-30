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Автор Любовь Степушова

У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Эстонские парламентарии проголосуют за единственного кандидата в президенты — Алара Кариса, действующего директора Эстонского национального музея.

У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?

Об этом сообщает ресурс bne. eu

У Эстонии будет новый президент

Президент избирается парламентом, решающее заседание состоится 30 августа.

В первом туре голосования в Рийгикогу, 27 августа, 59 членов парламента проголосовали за 63-летнего Кариса, что сделало его единственным кандидатом в бюллетене. Кандидатура действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд была отвергнута.

Партия реформ премьер-министра Кайи Каллас и Центристская партия, которые составляют правоцентристское коалиционное правительство Эстонии, поддержали Кариса.

Президент в Эстонии отвечает за внешнюю политику. Издание BNE отмечает, что если бы президент избирался прямым голосованием, то Кальюлайд, вероятно, выиграла бы второй мандат, так как пользуется симпатиями эстонцев. 

Голосование за президента в Ригиикогу проводится тайным голосованием. Лидеры двух партий — оппозиционной партии Isamaa и правящей Социал-демократической партии (СДП) разрешили своим депутатам проголосовать за Карис, исходя из собственных предпочтений.

Судя по их высказываниям, Карис наберет достаточно голосов, чтобы стать президентом.

Что Карис рассказал о себе

"На самом деле это хорошо, что (только) две политические партии из правящей коалиции заняли такую ​​позицию. Это показывает, что демократия работает, и это не тот случай, когда все политические партии стоят за одним человеком", — сказал Карис в программе "Esimene stuudio" ("Первая Студия") общественного телевидения ETV 27 августа.

По словам Кариса, не следует придавать слишком большое значение опросам общественного мнения, которые показывают, что действующий президент Керсти Кальюлайд является предпочтением избирателей.

"Если вы посмотрите на предыдущие выборы, согласно опросам, Керсти Кальюлайд тоже не была тогда номером один", — сказал Карис.

Карис не считает себя "удобным президентом".

"Предполагается, что президенту приходится бороться с правительством, с парламентом, я так не думаю … Но я не считаю себя комфортным человеком. Не рассчитывайте на это", — сказал он.

Карис признал, что в некоторых вещах он придерживается консервативного мировоззрения.

"Да, конечно, потому что мне нравятся традиции. Для меня очень важны язык и культура", — сказал он.

Как изменятся отношения России и Эстонии

Как сказал Pravda. Ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Межевич, ранее в глупых и особо жестких заявлениях в отношении России Карис "замечен не был". Тем не менее, улучшения отношений с Россией ожидать не стоит.

"Он, может быть, даже в закрытом книжном шкафу прячет портрет Николая II или Владимира Путина, или Ивана Грозного. Но на его практической деятельности это никак не скажется", — сказал эксперт.

Но и ухудшения отношений Николай Межевич не ожидает.

"Потому что их некуда ухудшать. Воевать все-таки с нами, скажем прямо, он не будет, а всё остальное уже сделано: все отношения испорчены в экономической, политической, гуманитарной сферах. Постоянные шпионские скандалы и многое-многое другое", — отметил он.

Уходящий президент Керсти Кальюлайд запомнилась своими нетривиальными инициативами и высказываниями. Она в встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, в то время, когда её коллеги по региону даже не думали об этом. Она пригласила его на финно-угорский конгресс в Тарту и отстаивала точку зрения, что с северным соседом "надо вести диалог".

Недавно Кальюлайд посоветовала западному бизнесу не инвестировать на Украину, так как деньги эстонских предпринимателей там "пропадают".

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Эстония соскучилась по СССР
Куратор: Любовь Степушова
Темы эстония керсти кальюлайд
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