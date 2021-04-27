У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример не с Чехии, а с Германии в работе с Россией.

Финно-угорские народы России отказались от участия в конгрессе в Тарту

В пятницу Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации (АФУН) отказалась от участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Данное мероприятие не является продуктивным для народов, проживающих в России и не оправдывает ожиданий, говорится в заявлении общественного движения.

"Считаем нецелесообразным участие представителей финно-угорских народов Российской Федерации на очередном VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Эстонии и ставим под сомнение необходимость проведения конгрессов в будущем", — говорится в обращении.

В организации считают, что в последнее время проявляются "деструктивные, явно политизированные тенденции, выражающиеся и в деятельности Всемирных конгрессов финно-угорских народов, когда "финно-угорская карта" применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций".

Всемирный конгресс финно-угорских народов состоится 16-18 июня в Тарту. Организаторы ожидали прибытие представителей 23 народов, более 500 человек. Однако из-за эпидемии коронавируса форум пройдёт в очно-заочной форме.

МИД Эстонии сделал выговор российским финно-угорцам

В МИД Эстонии заявили, что считают "неуместным намерение России держаться подальше от Конгресса финно-угорских народов в Тарту", сообщает postimees.ee

По уверениям ведомства, Эстония желает и дальше в полной мере сотрудничать с финно-угорскими народами Востока.

По мнению эстонских экспертов, пока рано давать оценку заявлению АФУН РФ, поскольку "неформальное заявление остается расплывчатым (?) и может оказаться лишь очередной угрозой с восточной границы", пишет эстонское издание.

По словам организаторов конгресса, подготовка к мероприятию, на которое был приглашён президент РФ Владимир Путин — лично президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, будет продолжаться в том же порядке, как и планировалось изначально.

Москве надо ставить условия Эстонии

Как сказал "Правде.Ру" эстонский публицист, главный редактор издания Tribuna. ee Родион Денисов, отказ российской Ассоциации фнно-угорских народов выглядит достаточно логичным, потому что российско-эстонские отношения находятся в плачевном состоянии, так же как и с Европейским союзом.

"Они находятся фактически почти на нулевом уровне", — сказал публицист.

По его словам, ещё не настало время для использования этой площадки для диалога, особенно учитывая сегодняшнее заявление Кальюлайд, которая сказала, что по примеру Чехии должны ввести санкции против России (выслать дипломатов — Ред.) все страны Евросоюза, а не только страны Балтии.

Журналист отметил, что ранее на одном из мероприятий финно-угорцев бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал финно-угорские народы России "стремиться к независимости", то есть практически призывал к сепаратизму. Были и "достаточно критичные" доклады Катрин Сакс — евродепутата, в отношении России.

"Критика сводилась к шельмованию России", — отметил Родион Денисов.

По его мнению совсем уходить с этой и других площадок в рамках Европы России не надо, но надо ставить условия общения на них, чтобы там не высказывалось "недовольство Россией" с целью "как-то попиариться".

Эстонии надо смотреть не на США, а на Германию

Со своей стороны аналитик Европейского совета по внешней политике (ECFR), "специализирующийся на России", Кадри Лийк в интервью Aktutual kaamera сказал, что его "немного" беспокоит то, что страны Балтии спешат согласовать санкции против России, вместо того, чтобы действовать вместе с Евросоюзом.

Он обратил внимание на то, что солидарность Чехии не спешат оказывать Германия, Великобритания, Франция.

Секрет этого поведения тяжеловесов очень прост. Таллину стоит посмотреть, как действует Берлин. Не будем трогать известный пример "Северного потока", но в 2019 году (уже после скандала со Скрипалями) представители ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) подписали с немецкой стороной меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Немецкие фирмы примут участие в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Немецкий концерн Siemens AG поставит и обеспечит и техобслуживание 13 высокоскоростных поездов "Сапсан" (Velaro) в 2022–2023 годах. Контракт, общая стоимость которого превышает один миллиард евро, предусматривает обслуживание и ремонт поездов в течение 30 лет.

Сейчас Россия начала строительство второй ветки БАМа, чтобы поставлять в Китай по короткому пути коксующийся уголь. Телеграм-канал "Газ-Батюшка" прогнозирует, что главным бенефициаром проекта станут немецкие фирмы. На Эльгинское месторождение поставят новую технику белорусский БелАЗ и немецкая LIEBHERR. По договору с LIEBHERR на месторождение будет поставлено 15 экскаваторов, 12 бульдозеров класса 50-70 тонн и 3 грейдера для обслуживания технологических дорог внутри разреза. Общая сумма контрактов — почти на 18 млрд рублей.

Эстония, которая ранее хотела развивать транзит из Китая, могла бы подключиться к проекту, потому что по этой дороге пойдут в Европу товары, и их будет всё больше из-за слишком долгой доставки морем и растущих цен. Заметим, что увеличение перевозок железной дорогой в 2020 году из Китая в Европу выросло на 50%.

Но вместо получения прибыли для развития собственного бизнеса и повышения уровня жизни населения, Эстония угождает США.

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