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Улучшит ли жизнь Эстонии присоединение к России

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

С 12:00 в прямом эфире программы "Точка зрения" обсуждаем с эстонским публицистом, главным редактором издания Tribuna.ee Родионом Денисовым инициативу Партии реформ о референдуме по вопросу: улучшит ли жизнь Эстонии присоединение к России.

Улучшит ли жизнь Эстонии присоединение к России

Она была выдвинута как поправка к законопроекту о другом референдуме — о браке как союзе мужчины и женщины, который по инициативе партии консерваторов EKRE должен состоятся в апреле. Казалось бы, налицо троллинг властей оппозицией, но они отреагировали серьёзно.

Так, спикер парламента, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook обвинил реформистов в том, что они предложили подчинить Эстонию России, что их предложения направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии и могут квалифицироваться как измена Родине.

Спикер особенно возмущён тем, что Партия реформ отправила поправки на обсуждение в конституционную комиссию, потребовав рассмотреть их вместе со всеми другими предложениями.

"Понятно, что этого не может и не должно быть. Это не шутка", — заявил Пыллуаас.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, со своей стороны, назвал поправки "неправильными, немыслимыми и досадными".

"В первом параграфе Конституции говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти. На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что президент республики поступит так же", — заявил политик в Facebook.

Чем вызвана инициатива реформистов? Почему власти серьёзно на неё отреагировали? Почему Керсти Кальюлайд не отреагировала? Это подсознательные страхи или расчёт? Тогда на что? Меняется ли политика Эстонии в отношении к России? Например, зачем Ратасу страница на русском языке в Facebook?

Референдум о браке должен пройти в Эстонии в апреле текущего года с вопросом: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?". В Эстонии у власти находится коалиция, куда входят: выигравшая выборы Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и партия "Отечество". В оппозиции находятся социал-демократы и реформисты.

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Елена Тимошкина
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