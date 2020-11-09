Президент Эстонии Керсти Кальюлайд возмущена до глубины души тем, что сразу два министра её правительства — Мартин Хельме (финансы) и Март Хельме (МВД) усомнились в честности американских президентских выборов, заявив, что они (выборы в США) "были сфальсифицированы".
Министры высказали своё мнение в эфире радио TRE:
"Действующий президент США Трамп проиграл Байдену из-за фальсификаций", — уверены политики.
Президент немедленно отреагировала в Facebook:
По словам Кальюлайд, "использовать политический вес для нападок на главного союзника страны", как это сделали министры финансов и МВД, — недопустимо. Поэтому она в ближайшие дни созовёт совет по государственной обороне Эстонии.
А пока,
"по-человечески мне просто грустно и стыдно", — резюмировала президент прибалтийской страны.
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