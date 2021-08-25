Эстония решила поиграть в куклы: Украине назвали сроки вступления в НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится с официальным визитом на Украине по случаю участия в саммите "Крымская платформа", прошедшем в Киеве 23 августа, заявила в интервью изданию "Европейская правда", что Украина сможет вступить в НАТО, но только после того, как вернет себе все оккупированные территории, включая Крым. Политик даже подсчитала, что на это потребуется где-то 20 лет.

"Нужно сначала дождаться поворота истории", — заявила Кальюлайд, подчеркнув, что решение территориальных конфликтов должно происходить только на дипломатическом уровне.

Напомним, что на саммите участники подписали итоговую декларацию о готовности оказывать давление на Россию из-за ее "оккупационных" действий.

Напомним, что о вероятном вступлении Украины в НАТО стали говорить еще с 2008 года. Список требований при этом регулярно обновляется Альянсом, а вот конкретная дата, когда Украину все же примут в дружественные объятия, не называется.

Кто же давал право голоса Эстонии? Тем более если учесть, что прибалтийскими странами руководят амбициозные личности, которые сублимируют свои комплексы малых наций и ничего не решающих государств. Политолог, генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин отмечает, что заявление эстонского политика является пропагандистским трюком. Ведь ей надо что-то говорить по поводу Украины. С другой стороны, она абсолютно несведущая в тех процессах, которые разворачиваются на Украине и вообще в Европе.

"Сегодня было заявлено, что Британия организует фонд на Украине, который должен заниматься политическими вопросами, обеспечением стабилизации обстановки и так далее. Это некое свидетельство того, что на Украине усиливается влияние Британии. Соединенные Штаты потихонечку уходят, освобождаются от этой обузы. А что означает приход Великобритании на Украину? А то, что теперь не Евросоюз будет определять будущее Украины. Поэтому эти все прибалтийские государства уходят на периферию геополитического процесса. Их влияние на евразийском пространстве будет уменьшаться, поэтому ни Эстония, ни Евросоюз не будут принимать решения о вступлении Украины в НАТО, поскольку этому будут противиться те же самые британцы, ведь у них совершенно другие планы в отношении Украины", — отмечает Владимир Лепехин.

Что интересно, Украине никто не ставит условия для вступления в НАТО. Ее просто утилизируют. На Украине нет государственности, есть вольница селян и олигархов, бандитов и нацистов. Каждый из них находит свои кормушки, с ними взаимодействует, ложится под эти структуры. Поэтому у Порошенко свои кураторы, у Зеленского — свои. Там никто условия не ставит. Им говорят, что делать, они и делают.

Зачем марионеточной стране давать голос в НАТО?

Вопрос в другом, зачем Украину принимать в НАТО? Ведь она и так уже находится под НАТО. Зачем этой марионеточной стране давать голос в НАТО, чтобы они там сидели вместе с европейцами?

"Я был в НАТО, был в штаб-квартире, общался с генералами руководства НАТО. Им прекрасно, им хорошо, они все белые люди, каждый день собираются вечером, пьют виски. Зачем им какой-то украинский представитель нужен? Это рабочая сила или бойцы, которых они используют на российском направлении. НАТО заправляют Соединенные Штаты Америки и Британия, поэтому от их голоса будет зависеть, принимать Украину в НАТО или нет. Сейчас такой необходимости нет", — резюмировал Владимир Лепехин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.