Президент Эстонии потребовала от ЕС профинансировать "сдерживание России"

Эстонский президент Керсти Кальюлайд призвала членов Европейского союза дать деньги прибалтийским странам на установку ПВО, чтобы "сдерживать Россию".

Керсти Кальюлайд высказала опасения насчёт отсутствия ПВО в балтийских странах, хоть и в оборону они вкладывают около 2% ВВП. По мнению главы государства, правительство говорит об этой проблеме уже пять лет.

"Разумно ли шестой год подряд признавать этот факт или всё-таки создать механизм, с помощью которого эти затраты могут быть перераспределены?" — заявила президент.

Она пояснила, что средства на разработку и внедрение защиты можно взять из Фонда сплочения.

Также Керсти Кальюлайд отметила, что ПВО может стать механизмом для "сдерживания России".

Ранее президент США Джозеф Байден решил дать Украине 60 миллионов долларов из бюджета Пентагона, чтобы помочь стране "сдержать агрессию России в Донбассе и Крыму". Этот поступок — "дружеский жест" перед встречей украинского лидера Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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