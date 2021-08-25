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Президент Эстонии призвала не вкладывать деньги в Украину

Мир

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд была в числе лидеров государств, посетивших так называемую Крымскую платформу. В ходе визита она дала интервью одному из украинских изданий. В котором высказалась по ряду актуальных для Украины проблем. Но совсем не так, как того хотели бы в Киеве.

Президент Эстонии призвала не вкладывать деньги в Украину

В частности, Керсти Кальюлайд рекомендовала своим соотечественникам не вкладывать деньги в экономику Украины, потому как они легко могут их потерять.

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда, потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину", — сказала она в интервью изданию "Европейская правда".

Еще один неприятный для Киева комментарий касался перспектив вступления Украины в Евросоюз. Здесь, впрочем, речь шла не только об Украине, но и о Грузии с Молдавией.

Так вот, по мнению президента Эстонии, этим государствам требуется не менее двух десятков лет, чтобы провести подготовительную работу для вступления в Евросоюз.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности", — сообщила она.

В частности, Керсти Кальюлайд отметила проблемы в судебной системе страны. "Вы не подходите под требования членства в ЕС!" — заявила она.

Отметим, что Эстония относится к числу тех государств, которые заявляют о безоговорочной поддержке украинских властей. В Таллине, также как и в Риге, и в Вильнюсе, стараются избегать критических замечаний в адрес Киева. Тем примечательней нынешнее интервью. Которое, очевидно, украинские власти проигнорируют.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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