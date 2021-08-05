Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"

Грузия попала в немилость к США из-за использования "прокремлёвского нарратива". Повестку отработали страны Прибалтики, отказав в приёме премьер-министру Ираклию Гарибашвили.

Не любите ЛГБТ и оппозицию — прокремлёвские наймиты

Литва, Латвия и Эстония решили не принимать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который планировал официальный визит в регион.

О решении сообщил сайт 15min.lt, ссылаясь на свои источники.

Причина — правительство Грузии "не проявило желания" наказать тех, кто 5 июля "напал" на ЛГБТ-активистов и журналистов.

По мнению источников издания, люди, "устроившие в тот день массовую кампанию насилия", — в основном ультраправые и "связаны с Россией". Марш был отменён по соображениям безопасности, сообщает газета.

Вторая причина охлаждения отношений с участницей проекта "анти-Россия" связана с решением правящей партии "Грузинская мечта " выйти из соглашения с оппозицией "об урегулировании политического кризиса, охватившего страну после спорных парламентских выборов в 2020 году".

Соглашение было заключено 19 апреля при посредничестве ЕС, но в конце июля "Грузинская мечта" объявила, что аннулирует его, добавив, что "выполнила свою миссию".

В издании уверены, что по тем же причинам Гарибашвили не принимает Вашингтон.

Американское посольство заявило: "Вашингтон всё больше обеспокоен повторяющимися шагами назад на пути Грузии к демократическому будущему", — цитирует 15min.lt. Вашингтон всё чаще говорит о возможных санкциях против некоторых официальных лиц Грузии, добавляет издание.

В Грузии отреагировали на сообщение в литовском СМИ

Член "Европейской Грузии" Георгий Канделаки заявил Netgazeti, что "если такие близкие союзники примут такое решение, что они не могут даже пожать руку Ираклию Гарибашвили, это означает, что Ираклий Гарибашвили как политическая фигура находится в международной изоляции".

"Литва, Латвия и Эстония также обеспокоены растущим влиянием России", — сказал Канделаки.

Netgazeti попыталась проверить информацию в МИД Грузии и Литвы. МИД Грузии её не подтвердил, так же как и МИД Литвы.

"Литва уделяет большое внимание политическому диалогу на различных уровнях со своим близким партнёром Грузией как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС. Встречи глав правительств являются важной частью этого диалога и состоятся, когда будет выбрано время, приемлемое для обеих сторон", — говорится в заявлении МИД Литвы.

Газета Tabula побеседовала с руководителем Freedom Houses в Вильнюсе Витисом Юрконисом (Vytis Jurkonis).

"Я не знаю, является ли решение (стран Прибалтики) бессрочным, но похоже, это принципиальная позиция, если правительство Грузии не хочет расследовать инцидент и если оно не хочет решать проблемы международных стандартов и верховенства закона. В последние годы подчёркивалось, что Литва поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, но дружба означает говорить правду, быть честным, прямо выражать своё видение, а не что-то скрывать и оправдываться в трагических обстоятельствах". — сказал Юрконис.

"Игра с прокремлёвскими нарративами и инициативами в конечном итоге усилит раскол в обществе и позволит им ("Грузинской мечте") использовать классическую тактику "разделяй и властвуй", — добавил он.

Отношения России с Грузией налаживаются

На этом фоне просьба партии "Альянс патриотов Грузии" о налаживании отношений с Россией не выглядит позёрством, как его расценили некоторые российские политики.

Письмо подписано "очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили своё слово последние 30 лет". Среди них, по словам лидера партии Ирмы Инашвили, "депутаты и генералы", а все подписавшиеся "хорошо понимают цену миру, все они видели войну". От партии три человека прошли в парламент, но затем отозвали свои мандаты.

В прошедшем месяце российская сторона заявила, что готова вести переговоры по вопросам запуска авиарейсов между странами. Эта проблема будет решена "рано или поздно", сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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