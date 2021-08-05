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Какая Грузия может рассчитывать на сближение с Россией, объяснил эксперт

Политика

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал недавнее письмо "Альянса патриотов Грузии" президенту России Владимиру Путину

Какая Грузия может рассчитывать на сближение с Россией, объяснил эксперт

Объясняя смысл письма грузинской оппозиционной партии и его возможные последствия, эксперт в первую очередь обратил внимание на разнообразие политических течений в Грузии. Среди них многие, включая "Альянс патриотов Грузии", выступают за налаживание отношений с Россией и против интеграции их страны в НАТО, сообщает "Общественная Служба Новостей".

В то же время Новиков указал на то, что и в России существует несколько ответвлений власти, которые могли бы вступить в диалог с этими силами. В первую очередь это МИД. Во вторых, это комитеты госдумы по СНГ и международным делам. Раннее именно они занимались "грузинским вопросом":

"Тема сотрудничества с Грузией, выравнивание отношений с властями этой страны, конечно, была в фокусе внимания депутатского корпуса уходящего созыва". 

Говоря о разнице между депутатами разных созывов, Новиков подводит тему к грядущим выборам депутатов Госдумы. По его мнению, после обновления кадрового состава российского парламента перспективы развития российско-грузинских отношений улучшатся. 

В то же время он удивлён сложившейся в Грузии политической ситуацией:

"Странно, что абсолютное большинство граждан выступают за хорошие отношения с Россией, а политический ландшафт определяют те, кто занимают другую позицию, именно эту точку зрения реализуют от имени государства".

Участники движений, которые выступают за сближение с Россией, не являются представителями сегментов официальной власти, поэтому диалог с ними можно расценивать как прямое взаимодействие с народом Грузии, считает эксперт.

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Грузия за диалог а не войну
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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