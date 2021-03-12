Евросовет "выслушает" Грузию и поможет ей преодолеть кризис

Евросовет не останется в стороне и поможет Тбилиси с решением очередного политического кризиса. Подробности и планы ведомства уточнил его представитель Кристиан Даниэльсон.

Напомним, что политический кризис в Грузии "тлеет" ещё с ноября 2020 года. Оппозиция страны заявила, что выборы в парламент прошли с нарушениями и были фальсифицированы. Череда дальнейших скандалов привела к отставке премьер-министра страны Георгия Гахарии.

По данным, которые приводит "ИнтерпрессНьюс", приехавший 12 марта в Грузию Даниэльсон сообщил следующее:

все стороны будут выслушаны;

будет обсуждаться вопрос избирательной реформы.

"Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это — слушать. Утром я уже встретился с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а также с представителями политических партий. Потом мы увидим, как можем продвинуть этот процесс вперёд", — заявил Даниэльсон.