Евросовет не останется в стороне и поможет Тбилиси с решением очередного политического кризиса. Подробности и планы ведомства уточнил его представитель Кристиан Даниэльсон.
Напомним, что политический кризис в Грузии "тлеет" ещё с ноября 2020 года. Оппозиция страны заявила, что выборы в парламент прошли с нарушениями и были фальсифицированы. Череда дальнейших скандалов привела к отставке премьер-министра страны Георгия Гахарии.
По данным, которые приводит "ИнтерпрессНьюс", приехавший 12 марта в Грузию Даниэльсон сообщил следующее:
"Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это — слушать.
Утром я уже встретился с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а также с представителями политических партий.
Потом мы увидим, как можем продвинуть этот процесс вперёд", — заявил Даниэльсон.
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