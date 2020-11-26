В "Грузинской мечте" высказались о внеочередных выборах

Свежие данные из Грузии, где не утихают протесты сторонников оппозиционных партий. По мнению оппозиционеров, выборы в парламент были фальсифицированы, единственный вариант всё исправить — провести их ещё раз.

Ситуацию прокомментировал исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Выступая на канале Palitra News, он сообщил: о внеочередных выборах никакой речи быть не может.

"Внеочередные выборы — это для нас "красная линия", по всем остальным вопросам, конечно, мы можем договариваться и достигать соглашений", — высказался Кобахидзе.

Кобахидзе подчеркнул: в этом году в парламенте будут работать всего пять человек от "Грузинской мечты", причём четверо "не связаны сильно с основной командой". Таким образом, говорить о большинстве или "мошенничестве" просто глупо.